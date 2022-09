La Côte d'Azur sera touchée par un tremblement de terre et "les bâtiments anciens sont les plus vulnérables"

Edmond Mari est docteur en géologie et maire de Châteauneuf-Villevieille. Il nous parle du risque sismique. Le littoral des Alpes-Maritimes est-il prêt à faire face à cette menace connue ? Il était avec nous ce mardi 27 septembre.

Un tremblement de terre va t-il se produire un jour dans les Alpes-Maritimes ?

La réponse est formellement oui, mais il faut relativiser, ne pas faire de catastrophisme. Notre département est classé pour 133 communes sur les 163 en sismicité moyenne. Vous avez également 29 communes qui sont dans secteur modéré et une en sismicité faible, Théoule sur Mer.

Pourquoi sommes nous une région sismique ?

Nous sommes liés à la destinée du bassin méditerranéen. En deux mots, il faut savoir que, à l'emplacement des Alpes, il y a eu un océan. Au cours de l'ère tertiaire, on a eu une émergence des Alpes. S'en est suivi l'effondrement de la Méditerranée. On est dans le contexte d'affrontement entre l'Afrique et l'Europe au niveau de la tectonique des plaques.

On prend des exemples l'opéra de Nice, la villa Masséna, les palaces à l'est du département, la voie Matisse. Est-ce que tout ça, ça peut s'effondrer un jour ?

Il est bien évident que les constructions anciennes, historiques sont plus vulnérables aux ondes sismiques, bien évidemment.

Sommes-nous prêts aujourd'hui ?

On est en train de se préparer, ça va dépendre de la magnitude du tremblement de terre. Ça, ça va dépendre de son épicentre. Forcément, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. En tout cas, aujourd'hui, nous mettons tout en œuvre en terme de prévention et en terme de sensibilisation.