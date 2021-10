Alpes Maritimes, le département lance son "greendeal" contre le réchauffement climatique

Les Alpes-Maritimes ont lancé un appel pour aider à construire des projets verts et lutter contre le réchauffement climatique. Les 18 lauréats du pacte vert (le green deal), 12 associations et 6 communes sur tout le territoire ont été choisis. Le département financera ces projets.

Le conseil départemental va dépenser 2 millions d'euros pour faire exister ces projets. Voici une petite sélection des projets :

A Saint-Cézaire-sur-Siagne, un petit hameau sera construit (15 logements) en matériaux biosourcés, démontables, sans imperméabilisation des sols, ainsi que 5 hébergements touristiques de type « habitat réversible ». Il y aura très peu d'impact sur l'environnement. Le projet sera piloté par un collectif d’habitants. Et la construction est prévue dès juillet 2022.

Grâce à la maison du vélo à Mouans-Sartoux des vélos seront prêtés pour une semaine depuis les locaux de l’association sur 4 communes (Mouans-Sartoux, Sophie-Antipolis, Antibes et Grasse). Il y aura également un atelier d'insertion avec des apprentis pour réparer les vélos à Golfe Juan.

Les projets de ce pacte vert sont en lien avec les territoires. A Biot une friche va devenir un verger. Les fruits récoltés devront couvrir l’équivalent d’au moins un jour de repas par semaine pour les établissements scolaires. A Cannes la Bocca, il y aura une recyclerie spécialisée dans les déchets de l’événementiel en lien avec le quartier. A Villars-sur-Var le moulin à l'huile Pierrot Carletti sera modernisé pour transformer les déchets de production pour le chauffage et en éclairage.

Clairement avec ce pacte vert et ses lauréats le département fait un pari sur le futur. Par exemple sur le littoral, dans les vallées du Loup, du Var et du Paillon...le projet STOP va faire des opérations de nettoyage des plastiques et fera de la pédagogie sur le plastique (approche scientifique, pédagogie, opération de terrain). Dans les Alpes-Maritimes même les crèches seront éco-responsables en faisant attention à l'alimentation, aux déchets, ou encore aux produits d’entretien.