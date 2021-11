Alsace : 22% des logements concernés par la précarité énergétique, la CEA débloque des aides

C'est ce mercredi 10 novembre, la journée nationale de lutte contre la précarité énergétique, la Collectivité Européenne d'Alsace a annoncé débloquer une enveloppe de 10 millions d'euros. Une somme qui sera consacrée aux propriétaires bailleurs, mais aussi copropriétés fragiles, pour les aider à rénover les logements.

Une campagne de communication pour informer sur les travaux que l'on peut mener

Le dispositif a été appelé Plan de Rebond solidaire et durable. En Alsace, 22% des logements sont concernés par la précarité énergétique, il s'agit d'inciter les ménages à entreprendre des travaux, pour faire baisser la facture de chauffage ou d'électricité. Une campagne de communication sur le dispositif va être lancée en Alsace.

Des aides existent, elles permettent d'alléger le montant des travaux. Dans le Haut-Rhin, un guichet unique est ouvert depuis plusieurs années, il permet à ceux qui veulent envisager des travaux de trouver tous les renseignements et de dispostif d'aides, auprès de l'ADIL.

Des dispositifs méconnus

Bien souvent, les particuliers ne sont pas au courant des aides disponibles et voient leur facture de chauffage et d'électricité exploser, ils se retrouvent alors en précarité énergétique. "Il faut accentuer les signalements et il faut peut-être faire contribuer les fournisseurs d'énergie à nous signaler les difficultés, pour qu'on puisse résoudre des problèmes," suggère Philippe Girardin le président de la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg.