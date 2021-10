Alsace : après le Covid, certaines associations peinent à trouver des bénévoles

L'association Emmaüs connect lance un appel au bénévolat en Alsace après la crise du Covid. Elle voudrait trouver de nombreux volontaires pour accompagner 600 personnes en difficulté sur le numérique chaque année. Elle lance même une journée engagée le 9 octobre à Strasbourg.

Illustration sans doute de la difficulté pour certaines associations de trouver des bénévoles depuis la pandémie de coronavirus.

Emmaüs connect a vu son nombre d'heures de bénévolat divisé par trois début 2021. Et a même été obligé de limiter ses actions. C'est aussi ce que craignent plusieurs associations qui malgré la fin des restrictions, peinent à retrouver leurs bénévoles en Alsace.

Aux Restos du cœur par exemple, la campagne de recrutement des bénévoles est justement en cours. Car la campagne d'hiver commencera en novembre, avec des bénéficiaires plus nombreux (du fait de l'élargissement des critères) qui seront accueillis dans les 17 centres . Entre 11.000 et 12.000 personnes à servir. Or, les Restos du Cœur ont mis à l'abri durant le Covid de nombreux bénévoles, pour les protéger. Des bénévoles plutôt âgés qui pour certains d'entre eux ne sont ensuite plus revenus.

"Il faut les remplacer donc on a besoin régulièrement de bénévoles dans nos centres. Fin novembre nous aurons un afflux de personnes accueillies. Il faudra constituer de nouvelles équipes. Alors on se débrouille comme on peut, mais il nous faudra des bras. C'est un peu galère à l'heure actuelle" dit Patrick Gruber, le président des Restos dans le Bas-Rhin.

Au secours populaire du Haut-Rhin, 90 bénévoles s'étaient portés volontaires lors des confinements, au plus fort de la crise. Certains d'entre eux ont depuis décidé de reprendre un peu de distance. Mais aujourd'hui l'association peine surtout à trouver des bénévoles prêts à prendre des responsabilités comme l'explique Sophie Palpacuer, secrétaire générale du secours populaire du Haut-Rhin. "Nous n'avons jamais assez de bénévoles. Mais nous nous cherchons aussi et surtout des bénévoles qui veulent bien s'investir, prendre des responsabilités, coordonner des projets. Ce n'est pas évident tout le temps, mais c'est enrichissant. Ce sont des bénévoles précieux, c'est vrai, cela demande du temps et de l'investissement, mais c'est aussi important de s'investir plus et de pouvoir aider plus durablement les personnes en situation de précarité" plaide la responsable.

Aider son prochain

Même situation chez les Restos du Coeur : "Nous avons un franc besoin dans différentes activités. Sur des postes clefs. Comme par exemple correspondant informatique, responsable adjoint d'entrepôt, des soutiens de centre, etc..." explique Patrick Gruber qui lance un appel au bénévolat. "Un appel au secours, à l'aide pour remplir les fonctions de bénévole" dit-il.

Du côté de la Croix-Rouge française du Bas-Rhin, pas de situation problématique, la direction assure avoir réussi à fidéliser la nouvelle génération de bénévoles arrivés avec la crise sanitaire. "Ce que l'on a eu, ce sont beaucoup de nouveaux bénévoles. On les a formés, on leur a demandé ce qu'ils voulaient faire, social ou secourisme. Les gens se sont sentis responsables et ont estimé qu'li fallait aider son prochain" dit Patrick Ichter le président de la délégation territoriale de la Croix-Rouge du Bas-Rhin.

Même sentiment chez Caritas. Grâce à l'arrivée de nouveaux volontaires, le nombre de bénévoles est resté stable autour de 2000. "Mais on a toujours besoin de bénévoles" estime Olivier Coupry, son directeur en Alsace. "Pour le centre pénitentiaire de Lutterbach, pour des épiceries solidaires à Strasbourg" dit-il. "La question plus délicate, cela va être de faire revenir l'ensemble des bénévoles sur l'ensemble de nos activités. On est toujours avec des bénévoles les plus âgés qui ont des réticences à revenir sur des activités qu'ils considèrent à risque" explique le responsable. "Les bénévoles sont là, il n'y a pas eu de départs fracassants, mais c'est à nous de reconquérir l'ensemble de nos activités avec ces bénévoles" dit-il.