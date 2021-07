Alsace : Clément, 13 ans, fait don de ses cheveux pour les malades du cancer

C'est le benjamin de la première promotion des "Prodiges de la République" dans le Bas-Rhin : Clément Schneider, 13 ans, a été mis à l'honneur avec 17 autres jeunes lauréats alsaciens ce lundi 5 juillet à la préfecture du Bas-Rhin. Ils ont tous été récompensés pour leur engagement envers la société, dans le cadre de cette nouvelle opération lancée par Marlène Schiappa ministre déléguée en charge de la citoyenneté.

Trois ans sans aller chez le coiffeur

Clément Schneider originaire de Griesbach (au nord de Haguenau) a décidé de faire don de ses cheveux pour fabriquer des perruques pour aider les malades du cancer. "J'ai regardé un reportage à la télévision et j'ai vu que c'était possible. Ma marraine est tombée malade, elle avait aussi une perruque, c'est ça qui m'a poussé à le faire." Clément a attendu trois ans pour atteindre les 30 cm nécessaires. "Je suis ensuite allé chez le coiffeur qui a coupé et envoyé le tout à une association à Paris".

Supporter les moqueries des camarades

Ce don de cheveux n'a pas été facile. "Il a du faire face aux moqueries des camarades, il s'est fait taper dessus au collège, on l'appelait Jésus, mais Clément a tenu bon. Il a dit qu'il ne pouvait pas encore faire le don du sang alors il fait le don de cheveux", confie sa mère Christine à France Bleu Alsace.

Clément espère que cette récompense "Prodige de la République" va encourager d'autres donneurs de cheveux. Lui en tout cas n'est pas prêt d'arrêter : "je continuerai tant que j'ai des cheveux".

18 jeunes bas-rhinois ont été distingués "Prodiges de la République" © Radio France - Maud Czaja