Au total 39 voitures radars privées vont sillonner l'Alsace et toutes les routes du Grand Est d'ici la fin de l'année. Elles peuvent flasher très discrètement en s'insérant dans le trafic

Alsace : de plus en plus de voitures radars privées en circulation d'ici la fin de l'année

Si vous roulez souvent sur les routes d'Alsace, alors vous allez peut être un jour les croiser. Les voitures-radars banalisées gérées par des sociétés privées sont désormais actives dans nos départements. En France, le dispositif a été lancé dès 2018 en Normandie puis en Bretagne et en Pays de la Loire. 83 voitures radars privées circulaient déjà dans ces régions tests.

Des dizaines d'autres vont maintenant venir arpenter les routes alsaciennes et du Grand Est au fil de l'année 2021. Des voitures très discrètes, celles de monsieur tout le monde.

Des Seat Léon blanches par exemple selon le site info trafic Bas Rhin. Rien ne distingue ces véhicules dans le trafic. Et pourtant, en circulant, elles peuvent vous contrôler en toute discrétion. Le flash est en effet invisible. C'est la très discrète société Mobiom qui a remporté ce marché en Alsace. Son site propose d'ailleurs en ce moment une offre d'emploi de chauffeur de voiture radar sur Sélestat. La préfecture explique qu'à terme, 39 voitures radars privées vont sillonner toutes les routes de la région et donc tous les départements dont ceux du Bas et du Haut Rhin.

Le bureau sécurité routière du ministère de l'intérieur précise que ces voitures radars privées sont censées libérer du temps pour les policiers et les gendarmes. Du temps utilisé pour des contrôles plus ciblés autour de l'alcool ou de la drogue au volant.

Mais du côté de l'automobile club association, basée à Strasbourg, l'heure est plutôt à la critique du dispositif : "On a vu les limites du système de l'externalisation. C'est bien borné par rapport à ces sociétés, ils ont des trajets précis, mais le sentiment de certains automobilistes va certainement de se sentir un peu piégés... Quand c'est confié à des personnes de l'Etat, on est toujours un petit peu plus rassurés" dit Yves Carra, le porte parole de l'automobile club.