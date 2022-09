Alsace : découvrez quelle boulangerie a décroché la médaille d'or du meilleur kougelhopf

C'est une tradition : tous les ans se tient à la foire européenne de Strasbourg le concours du meilleur kougelhopf d'Alsace. Cette année, c'est une boulangerie pâtisserie située entre Strasbourg et Haguenau qui a remporté le concours et décroché la médaille d'or

Le meilleur kougelhopf d'Alsace est produit... à Mommenheim (près de Brumath) ! La boulangerie pâtisserie Bernhard a remporté ce week-end la médaille d'or du meilleur kougelhopf (elle devance notamment la boulangerie de la Tour à Hoerdt, l'Amandine à Schweighouse sur Moder, et l'Instant Thé à Brumath, toutes médaillées d'argent). C'était lors du concours annuel de la foire européenne de Strasbourg.

Chez les Bernhard, on est d'ailleurs boulanger alsacien de père en fils. "Oui de père en fils depuis 1827, dans 5 ans nous allons fêter les 200 ans de l'entreprise j'ai encore des moules à kougelhopf qui datent de mon grand père 40 ans en arrière", sourit Gérard Bernhard, le père de Maxime, qui tient aujourd'hui la boulangerie.

Le kougelhopf, c'est donc un peu la base ici. Après environ 15 médailles d'argent à la foire européenne, la boulangerie a enfin décroché, l'or. La consécration pour Maxime et Gérard Bernhard. "Cela reflète quand même que les produits sont fiables et bons. On est contents. Un des boulangers a fait la pâte, l'autre les moules c'est un travail d'équipe. On est vraiment contents" dit Gérard Bernhard.

La boulangerie pâtisserie avait déjà décroché l'argent en 2021 © Radio France - Antoine Balandra

Alors quel est le secret du kougelhopf de Mommenheim ? "Il faut prendre de bonnes matières premières. Faire le vrai kougelhopf traditionnel, avec les amandes brutes au dessus, qu'il soit beau, et ensuite le goût. Je tiens à rajouter que le kougelhopf de la foire européenne, c'est le même que vous retrouvez dans nos rayons le courant de l'année. La pâte n'a pas changé. Le vrai kougelhopf alsacien" explique le père de l'actuel patron.

La boulangerie de Mommenheim fonctionne aujourd'hui si bien qu'elle s'apprête à agrandir son laboratoire de production.