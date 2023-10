Alsace : découvrez quelles communes obtiennent une nouvelle brigade de gendarmerie

Emmanuel Macron a annoncé ce lundi 2 octobre la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie . Ces nouvelles brigades seront situées en zone rurales ou semi urbaines. L'Elysée évoque 2100 gendarmes en plus sur le terrain et rappelle que plus de 500 brigades avaient été supprimées partout en France au début des années 2000.

ⓘ Publicité

En Alsace, 74 brigades de gendarmerie existaient déjà. Cinq nouvelles vont être créées. Deux dans le Haut-Rhin, à Kembs et Altkirch. Et trois dans le Bas-Rhin, à Wingen sur Moder, Vendenheim et Châtenois.

Ces nouvelles brigades alsaciennes vont répondre à des besoins bien différents selon leur emplacement et leur composition. D'abord, il y a les communes qui accueilleront des brigades fixes. C'est à dire qu'une toute nouvelle gendarmerie sera construite ou aménagée. Ce sera le cas à Kembs dans le Haut Rhin et à Châtenois dans le sud du Bas Rhin où une vingtaine de militaires devraient s'installer dans un bâtiment construit à la place d'une ancienne usine textile.

Brigades mobiles

Ils auront pour tâche de couvrir le Piémont des Vosges. Un secteur d'environ 13.000 habitants qui devaient jusque là se rendre à Villé pour trouver des gendarmes. Un secteur stratégique au bord de l'autoroute A35 et sur l'axe est ouest entre Lorraine, Alsace et Allemagne.

"C'est évidemment une excellente nouvelle. Pour la population. Car c'est un service public qui se rapproche de la population. Actuellement, il faut se déplacer à Villé pour aller en brigade de gendarmerie. On est en plus sur une zone touristique avec un fort passage, un million de touristes chaque année sur la route du vin. Cela améliore la sécurité de tous les jours sur un territoire très fréquenté" estime Luc Adoneth, maire de Châtenois.

Les autres brigades créées en Alsace seront mobiles. A priori 5 à 10 gendarmes à chaque fois qui se déplaceront en camion. Il y en aura donc à Altkirch, Wingen sur Moder et à Vendenheim, au nord de Strasbourg. Vendenheim, commune pourtant voisine de Mundolsheim, qui abrite une grosse brigade de gendarmerie. "C'est clairement une très très belle annonce. Cela va soulager la brigage de Mundolsheim qui croule sous les demandes avec des populations qui grandissent d'années en années sur toutes les communes du nord de l'agglo" raconte Philippe Pfrimmer, maire de Vendenheim. L'occasion aussi de sécuriser l'immense zone commerciale de 85 hectares.

Retrouvez, grâce à notre moteur de recherche, où les nouvelles brigades vont être créées :

loading