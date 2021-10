VIDEO : en Alsace, des chefs étoilés vont vendre leur vaisselle à des particuliers

C'est une aubaine : des chefs étoilés d'Alsace vont vendre ce week-end des 16 et 17 octobre la vaisselle de leur restaurant dont ils ne se servent plus à des particuliers. L'opération s'appelle "La Vaisselle des chefs"

Ca vous dirait d'avoir de la vaisselle de grands chefs étoilés sur votre table des fêtes de Noël ? Et en plus de vous fournir à petits prix ? Et bien c'est possible ! Tout le week-end, la 2e édition de "La Vaisselle des chefs en Alsace" est organisée. Une grande vente de vaisselle issue de grands établissements alsaciens est organisée à la salle des fêtes de Gerstheim (Bas-Rhin).

Le principe est simple : les chefs vident leurs armoires de la vaisselle qu'ils n'utilisent plus et la mettent à disposition pour qu'elle soit vendue aux particuliers. Une grosse dizaine de chefs alsaciens prestigieux ont donc fourni assiettes, argenterie et casseroles : Jean-Luc Brendel de la Table du gourmet (une étoile à Riquewihr), Thierry Schwartz, restaurateur à Obernai (une étoile). Mais aussi François Golla chef du restaurant Au Boeuf rouge à Niederschaeffolsheim.

Jean-Luc Brendel, de la table du gourmet à Riquewihr a apporté sa vaisselle © Radio France - Antoine Balandra

"On contribue à une belle occasion de partager. En même temps, cela nous vide nos placards. Cela permet d'éviter de jeter, surtout de la vaisselle professionnelle. C'est gagnant, gagnant, gagnant" dit François Golla.

"Il y a des assiettes pour lesquelles il n'y a plus les plats qui vont avec, avec lesquelles on n'a plus tellement envie de travailler, alors si cela peut faire plaisir à quelqu'un, c'est formidable" poursuit le chef.

Aspect éco-responsable

Florence Daveau l'organisatrice de la "Vaisselle des chefs" confirme que l'on pourra découvrir de vraies occasions. "C'est de la vaisselle très sympa, très très diversifiée. Les chefs étoilés font souvent des assiettes pour ce que l'on appelle des plats signatures, et puis une fois que le temps a passé, ces assiettes sont remises à disposition et évidemment, ce sont des assiettes que l'on ne retrouve pas dans le commerce. Et puis les chefs sont de plus en plus sensibles à l'aspect éco-responsable, ils se disent que l'idée est bonne, et cela leur fait de la place" dit-elle.

De la vaisselle pour tous les goûts disponible à Gerstheim © Radio France - Antoine Balandra

Les chefs ne mettent en revanche que très peu de casseroles à disposition. "Les chefs ne nous donnent pas beaucoup de casseroles, ils les utilisent jusqu'à la corde" sourit l'organisatrice. Alors elle a prévu des ventes prévues de marques alsaciennes, notamment de chez Staub.

La vaisselle des chefs, c'est ouvert samedi et dimanche à la salle des fêtes de Gerstheim tout près de la mairie. 10h-19h samedi 16 octobre et 10h-17h dimanche 17 octobre, entrée 3 euros.

Rassurez-vous, si vous ne pouvez pas venir samedi. Les rayons de vaisselle seront re remplis dans la nuit de samedi à dimanche pour qu'il y en ait pour tout le monde.