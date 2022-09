Alsace : est-ce que ça vaut toujours la peine de faire ses courses en Allemagne vu l'inflation ?

L'inflation est en hausse en Europe et notamment en Allemagne. Est-il toujours rentable de faire ses courses outre-rhin quand on habite en Alsace ? France Bleu Alsace vous a posé la question.

L'inflation devrait atteindre les 10% d'ici la fin de l'année en Allemagne. Elle s'établit à 8,8% sur un an en août. En France, l'inflation est de 5,9% en août 2022 par rapport à août 2021. Pour certains produits de consommation courante, la hausse a été importante. Le prix du pain a augmenté de 18% en Allemagne contre seulement 8% en France.

Des Alsaciens retournent faire leurs courses en France

De nombreux Alsaciens ont l'habitude depuis des années de faire leurs courses en Allemagne mais ce n'est plus rentable explique Arthur, un Français qui travaille à Kehl "je faisais toujours mes courses en Allemagne, mais j'ai changé cet été. Je me suis rendu compte que c'était plus cher en Allemagne. J'en ai pris conscience avec le prix du pain. Le poulet aussi est passé de 14 euros à 18 euros le kilos en quelques semaines. Du coup je fais mes courses du bon côté maintenant en France."

Sur le parking du magasin DM à Kehl ville frontalière, d'autres Alsaciens interviewés évoquent des hausses sur quasiment tous les produits, "ce n'est plus comme avant", "j'achète toujours la même chose et ça a bien pris 20 euros". La plupart racontent au micro France Bleu Alsace qu'ils ne viendront plus faire leurs courses outre-Rhin aussi souvent qu'auparavant. De leur côté, les Allemands sont déjà nombreux à venir faire leur plein en France.