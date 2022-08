Alsace et histoire : des hommages aux Malgré-nous dans toutes les communes alsaciennes le 25 août ?

C'est une date importante dans l'histoire de l'Alsace : le 25 août 1942, date du début de l'incorporation de force des Alsaciens et des Mosellans dans l'armée allemande pendant la seconde guerre mondiale. Les territoires étaient alors annexés au troisième Reich, et des dizaines de milliers d'Alsaciens et de Mosellans ont été obligés d'aller se battre sous l'uniforme allemand sous peine de représailles dans leurs familles. Ils seraient environ 130.000. D'après les estimations des historiens, 24.000 Alsaciens sont ainsi morts au combat, 16.000 en captivité.

Un hommage dans chaque commune ?

Pour les 80 ans de l'incorporation de force, le 25 août 2022, le président de la Collectivité européenne d'Alsace, Frédéric Bierry, veut leur rendre hommage. Un hommage qu'il demande à chaque commune alsacienne d'organiser. Il a envoyé un courrier en ce sens à l'ensemble des maires du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Cette triste page de l'histoire a marqué profondément l'Alsace et ses habitants", écrit-il. "Très peu de famille ont été épargnées par ce traumatisme de l'incorporation de force. Alors qu'il ne reste plus qu'une poignée de "Malgré-nous", il me semble de notre devoir de leur témoigner solennellement tout notre respect, et de les assurer que nous veillerons à perpétuer leur mémoire."