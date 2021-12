"C'est une richesse inestimable", raconte Benoit, bénévole depuis 10 ans en Alsace

C'est aujourd'hui, ce 5 décembre, la journée internationale du bénévolat. L'occasion d'aller à la rencontre de ceux qui donnent du temps gratuitement pour les autres. C'est le cas de Benoit Lutringer. Cet habitant de la vallée de Thann consacre depuis 10 ans, une partie de son temps aux autres. Il fait partie du millier de bénévoles de l'association l'APA dans le Haut-Rhin, une association consacrée à l'aide aux personnes âgées.

Engagement depuis plus de 10 ans pour Benoit Lutringer

Benoit Lutringer donne depuis plus de 10 ans des cours de gym. A cela s'ajoute des cours de yoga et de marche nordique. Le but c'est la prévention santé. Cela se passe les lundis, mardis et jeudi. C'est un emploi bien chargé pour cet ancien pompier volontaire, qui aime aller vers les autres pour leur faire du bien. Les habitués de ses cours sont conquis par son énergie.

Benoit Lutringer encadre un groupe de marche nordique - Benoit Lutringer

à lire aussi Yonne : que pensent les pompiers de la proposition de loi visant à valoriser le volontariat ?

"J'ai commencé à faire du bénévolat à 16 ans chez les pompiers", raconte Benoit Luttringer Copier

"Je me suis engagé à 16 ans comme pompier bénévole et je n'ai pas arrêté. Je vais toujours vers les autres. Avec mes exercices en séance de yoga ou en marche nordique, les gens se sentent bien, se sentent mieux. Il y en a qui disent qu'ils prennent moins de médicaments et c'est une bonne chose," argumente Benoit Lutringer.

Un engagement qui fait du bien pour le retraité

"C'est un engagement qui me fait du bien et on fait du bien aux autres. Vous devenez riche avec rien et ce sont les gens qui apportent une richesse," poursuit le retraité.

Un engagement qui est aussi contraignant et qui peut repousser les candidats. "Il faut respecter les jours, les heures. Cela peut-être un frein pour certains et c'est dommage, regrette l'homme qui va bientôt fêter ses 69 ans.

Benoit Lutringer appelle tous ceux qui le souhaitent à rejoindre le bénévolat, comme il le fait, quelques jours par semaine.

"C'est un engagement qui me fait du bien", explique Benoit Luttringer Copier