Alsace : "J'ai hâte ! ", des enfants accueillis dans des familles pendant 15 jours cet été

Comme chaque été, des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances sont accueillis par des familles en Alsace. C'est le dispositif Accueil Familial de Vacances de l'association Caritas Réseau Secours Catholique.

Cette année en Alsace, 42 familles accueillent près d'une soixantaine d'enfants pour 15 jours de vacances.

Expérience enrichissante pour les familles, de bons souvenirs pour les enfants

C'est une expérience enrichissante pour les familles, mais aussi pour les enfants accueillis. Il y a des liens qui se forment. Les petits vont profiter de nombreuses activités proposées. Les enfants sont âgés de 6 à 11 ans. " On va aller à la piscine, au zoo, à la Foire-Kermesse et on va faire du shopping", s'enthousiasme Mandy qui va être accueillie pendant 15 jours chez Alina et son mari qui habitent le centre-ville de Mulhouse. Ce sera une première pour cette famille de vacances.

Mandy a du dire au revoir à sa maman pour 15 jours ! © Radio France - Guillaume Chhum

"On a plein d'idées d'activités avec elle. On va se laisser porter en fonction de ses envies et de nos envies aussi," explique Alina. Tout a été préparé pour que Mandy passe de belles vacances et raconte de très bons souvenirs à sa maman dès son retour.

Recherche de familles de vacances pour 2023

Caritas Alsace recherche toujours des familles volontaires, qui souhaitent accueillir un enfant (de 6 à 11 ans) pendant les vacances. Il faut de l'ouverture et un peu de temps. Si ça vous tente, vous pouvez vous rapprocher de l'association.

Des enfants et des familles de vacances à la gare de Mulhouse ce vendredi après-midi - Caritas Alsace