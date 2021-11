Alsace : la Banque alimentaire organise sa traditionnelle collecte du 26 au 28 novembre

Faites un geste donnez aux banques ! C'est le slogan 2021 d'une collecte indispensable pour faire face à la crise sociale. Les gilets oranges de la Banque alimentaire vous attendent du vendredi 26 au dimanche 28 novembre dans près de 300 magasins en Alsace (190 dans le Bas-Rhin et une petite centaine dans le Haut-Rhin). Vous pouvez leur faire des dons de pâtes, de riz, de conserves, de lait, d'huiles (tout ce qu'on appelle les produits secs).

La précarité sociale explose

L'année dernière, la collecte avait été entièrement dématérialisée. Les dons avaient permis de collecter 230 tonnes de denrées alimentaires en Alsace, contre plus de 500 tonnes pour une année normale. Les organisateurs espèrent retrouver la générosité d'avant, d'autant que le nombre de bénéficiaires explose (38.000 bénéficiaires l'an passé par exemple dans le Bas-Rhin, ce qui représente une augmentation de 9%).

5.000 bénévoles mobilisés dans le Bas-Rhin

Dans le Bas-Rhin, près de 5.000 bénévoles seront mobilisés ce week-end dans 190 magasins du département. "Le week-end se télescope avec le Black Friday, souligne le vice-président de l'association Joseph Arenas. Est-ce que le temps permettra la générosité ? Est-ce que les horaires d'ouverture la permettront ? Est-ce que la Covid avec de nouvelles normes sanitaires la permettra ? Je ne sais pas, on ne peut pas le dire. Intrinsèquement, je pense que la générosité individuelle des personnes n'est pas affectée par tout ce qu'on a vécu ces deux dernières années".

Parmi les 38.000 Bas-Rhinois qui se nourrissent grâce à la Banque alimentaire, il y a de plus en plus d'étudiants, de retraités, de travailleurs pauvres et de familles monoparentales.

On peut toujours donner en ligne

"Quand le travail de la Banque alimentaire augmente, c'est la preuve que la société est malade, déplore Constant Reibel, le président de la Banque alimentaire du Bas-Rhin. Aujourd'hui, je ne trouve pas tout à fait normal qu'il y a ait autant de personnes en précarité dans une société dite développée. C'est un miroir en quelque sorte. Quand les associations comme les nôtres progressent, c'est qu'il y a beaucoup de pans de la société qui régressent".

Ce week-end, vous pouvez donc donner en magasin, mais aussi continuer à faire des dons en ligne sur Monpaniersolidaire.org. Les denrées alimentaires seront ensuite redistribuées aux associations partenaires (108 au total dans le Bas-Rhin).