Alsace : la bière de Noël, produit traditionnel devenu commercial

C'est sans doute la boisson alcoolisée la plus attendue par les amoureux des fêtes de fin d'année : la bière de Noël. Elle vient d'être lancée par les Brasseurs d'Alsace. Si certains critiquent un pur produit commercial, les brasseries parlent, elles, d'un réel produit traditionnel.

En cette mi-novembre, la bière de Noël vient d'être officiellement lancée par les Brasseurs d'Alsace qui regroupent 11 brasseries dont Kronenbourg, Heineken ou Meteor.

L' histoire de cette bière généreuse remonte au XVIIIe siècle. À l'époque, les brasseurs ne pouvaient pas conserver leur stocks. Alors à l'automne, ils vidaient leurs réserves d'orges et de houblon pour laisser place aux récoltes de l'été. Les brasseurs offraient cette bière à leurs employés. On arrivait alors à une bière riche et généreuse, la bière de Noël. Aujourd'hui, on les retrouve dans les rayons de beaucoup de supermarchés, on vous la propose dans les stands des marchés de Noël et dans les bars.

Un vrai succès pour les brasseries

Dans la boutique du Village de la bière, rue des Frères à Strasbourg, une trentaine de variétés de bière de Noël sont arrivées cette semaine. Pour Raphaël, un des employés, il s'agit d'abord d'un produit de tradition.

On privilégie les microbrasseurs locaux, surtout les Alsaciens qui sont vraiment dans l'esprit des bières de Noël de qualité.

Cannelle, mandarine, gingembre, clou de girofle, etc... Beaucoup de saveurs propres aux fêtes de fin d'années qui attirent les amoureux de la bière. C'est effectivement une bière différente que produisent les brasseurs alsaciens pour cette période de l'année. "La bière tire plus vers l'ambrée et chaque brasserie va ajouter sa sélection d'épices (cannelle, écorce d'orange, réglisse etc.) nous explique Arnaud Caspar de la Brasserie Saint Pierre.

Une bière éphémère

Avec ces épices et ces saveurs de malte de la bière, on est bien dans les fêtes de fin d'années. "On ne l'a trouve pas toute l'année. On sait qu'elle est éphémère alors on prend du plaisir tous les ans à la redécouvrir" explique Éric Trossat, le président des Brasseurs d'Alsace.