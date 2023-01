Alsace : la mairie d'Altorf cherche à sauver son abbatiale millénaire

C'est un joyau méconnu. L'abbaye bénédictine du petit village d'Altorf , tout près de Molsheim dans le Bas-Rhin. L'abbatiale Saint Cyriaque, c'est son nom, a été fondée juste avant l'an 1000. Elle est classée au monuments historiques. Mais elle a sévèrement besoin de rénovation.

ⓘ Publicité

Elle est même fermée aux paroissiens depuis des éboulements du plafond au mois de juillet. Les travaux à réaliser coûteraient 1.5 millions d'euros dont encore 350.000 à la charge de la commune qui ne peut pas assumer ces réparations coûteuses explique Laurence Hommel, adjointe au patrimoine à Altorf.

"Nous avons plusieurs travaux que nous voulons mener. Les travaux de chutes de pierre qui sont tombées au mois de juillet. Mais aussi tout ce qui est travaux de restauration de toiture. Les tuiles sont en mauvais état. Les lichens attaquent la tuile, le clocher en tuile ou en ardoise a besoin de restauration. Et puis il y a les taux d'humidité importants aux abords de l'église qui abiment toute la structure poreuse de la pierre" détaille l'élue.

L'abbatiale Saint Cyriaque d'Altorf © Radio France - Antoine Balandra

Mais ces travaux, même avec des aides diverses, restent très coûteux pour une petite ville de 1.400 habitants.

"Sur l'ensemble du coût des travaux on est à plus de 1.5 millions d'euros. On espère obtenir 80 à 90% d'aide par le département, la région, la DRAC. On fait appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient nous aider financièrement. Grâce notamment aux mécénat, à la fondation du patrimoine. pour diminuer le restant à charge de la commune qui reste autour de 350.000 à 400.000 euros. C'est vraiment énorme. On est obligés de faire les travaux, mais c'est un investissement très important pour une commune comme la notre" explique le maire Bruno Eyder.

L'intérieur de l'abbatiale Saint Cyriaque à Altorf © Radio France - Antoine Balandra

Pour l'instant la commune a recueilli 20.000 euros en 2 ans sur une cagnotte. Mais ce n'est pas assez L'église reste donc fermée au grand désespoir des habitants comme Marie-Jeanne. "C'est un peu le symbole d'Altorf. C'est ma vie. Je me suis mariée ici. Il faudrait que Stéphane Bern vienne ici" dit cette paroissienne.

Avec ou sans Stéphane Bern, la mairie espère rouvrir l'église aux fidèles au printemps après les travaux d'urgence. En attendant, le clocher est devenu si fragile, que les cloches ne sonnent plus à Altorf. Pour donner, vous pouvez suivre ce lien.