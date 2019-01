Alsace : la population a augmenté de 0,3% entre 2011 et 2016

Alsace, France

En termes de démographie, l'Alsace reste la plus dynamique des trois anciennes régions qui composent le Grand Est. Sa population a augmenté de 0,3 % en Alsace entre 2011 et 2016 pour atteindre précisément 1.884.150 habitants. Selon les chiffres publiés ce mardi par l’Insee, c'est moins qu'au niveau national (+ 0,4 %), mais plus que dans l'ensemble du Grand Est (+0,1% et au total 5.555.196 habitants).

Un solde naturel positif

L'Alsace a gagné 32.000 habitants entre 2011 et 2016 : 22.000 dans le Bas-Rhin et presque 10.000 dans le Haut-Rhin. Cette progression est due au solde naturel : il y a plus de naissances que de décès. En revanche, le solde migratoire est nul, c'est à dire qu'il y a autant de départs de la région que d'arrivées. La population est quasiment stable en Champagne Ardenne et elle est en légère baisse en Lorraine.

L'évolution de la population entre 2011 et 2016 des villes de plus de 30 000 habitants du Grand Est - Document remis Insee

Les habitants ont tendance à se rapprocher des grandes métropoles ou à moins de 30 minutes de leur lieu de travail. Strasbourg compte 279 284 habitants et en gagne 7 000 entre 2011 et 2016. Colmar a environ 3 000 habitants en plus. En revanche Mulhouse en perd un gros millier. Stabilité à Haguenau et à Schiltigheim. La densité de la population en Alsace est de 228 habitants par kilomètre carré : c'est plus de deux fois plus qu'en Lorraine et quatre fois plus qu'en Champagne Ardenne.

Le recensement débute ce jeudi

Par ailleurs, l'Insee lancera ce jeudi 17 janvier sa traditionnelle campagne de recensement, qui s'achèvera fin février. Pendant plus d'un mois, 670 agents visiteront 136 000 logements en Alsace. Environ la moitié de la population répond désormais aux questions du recensement sur internet.