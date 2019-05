Alsace Lait confrontée à la baisse de la consommation des produits laitiers

Hœrdt, France

C'est un fait : la consommation du lait, et plus largement des produits laitiers, est en baisse en France. Le CSA a publié une enquête, dans laquelle seuls 65% des Français indiquent avoir consommé au moins une fois du lait en 2018. "Les gens consomment moins de yaourts, moins de fromages blancs, moins de lait frais, moins de lait UHT", énumère avec dépit Pascal Bertrand, le directeur marketing RD d'Alsace Lait.

Des produits laitiers plus naturels

La coopérative, qui fête en 2019 ses quarante ans, fait donc face à un contexte difficile. "On a des personnes anti-lait qui disent que le lait n'est pas bon pour les humains", poursuit Pascal Bertrand. Une tendance qui existe depuis de très nombreuses années et qui a aujourd'hui un peu plus d'écho."

Le site de production d'Alsace Lait, à Hoerdt. © Radio France - Marie Roussel

Cette baisse s'explique aussi par le développement des produits végétaux, qui ont le vent en poupe chez les consommateurs. Pour s'adapter face à ce nouveau mode de consommation, Alsace Lait est en train de supprimer les additifs et les colorants dans ses produits laitiers, pour les remplacer par des produits plus naturels.

Le bio, en revanche, n'est pas encore d'actualité. "On y réfléchit mais on n'a rien concrétisé, ni en terme de production, ni en terme de commercialisation, détaille le directeur général d'Alsace Lait, Frédéric Madon. On ne collecte et on ne produit que du lait de vache conventionnel. aujourd'hui l'ensemble de nos producteurs se sont concentrés sur cette production-là.

Nos producteurs n'ont pas voulu et souhaité s'orienter vers le bio." Frédéric Madon, directeur général d'Alsace Lait

Aujourd'hui, Alsace Lait compte aussi sur son développement à l'export, "un relai de croissance incontournable" pour continuer à produire d'après Frédéric Madon. Le chiffre d'affaire annuel de la coopérative se maintient autour des 120 millions d'euros annuels.