Alsace: les conseils pour se baigner en toute sécurité

Il y a déjà eu plusieurs noyades depuis le début de l'été en Alsace, la préfecture a rappelé les principales consignes de sécurité pour la baignade à savoir privilégier un endroit surveillé par des maîtres nageurs.

Le thermomètre dépasse allègrement les 30 degrés depuis le début de l'été. Les piscines et les plans d'eau sont pris d'assaut par les Alsaciens mais attention se baigner n'est pas sans risque!

Plusieurs noyades depuis le début de l'été

Un jeune homme de 22 ans s'est noyé ds le Rhin au niveau d'Ottmarsheim le 9 juillet dernier, quelques jours avant fin juin, un autre jeune de 26 ans s'est noyé au lac des Truites près de Soultzeren, enfin une femme d'une cinquantaine d'année s'est noyée début juin à la Ballastière de Bischheim. La préfecture a donc rappelé ce lundi les consignes de sécurité sur le plan d'eau de la Hardt près de Strasbourg.

Des panneaux d'informations sont installés tout autour du lac Achard © Radio France - Maud Czaja

25 000 personnes se sont baignées au Lac Achard depuis le début du mois de juillet et nombreuses sont celles qui vont dans le secteur non surveillé regrette Eric Mainfroy, responsable du poste de secours "cela fait 20 ans que j'exerce ces fonctions estivales et les noyades ont toujours lieu dans le secteur non surveillé. Il y a un vrai danger. Dans cette gravière on a pied jusqu'à 1m70 environ et après ça peut descendre rapidement jusqu'à 10 mètres de profondeur." L'an dernier, un jeune afghan de 28 ans s'est noyé dans ce plan d'eau dans la zone non surveillée.

Surveiller la qualité de l'eau

Avant d'aller vous baigner, il faut également se renseigner sur la qualité de l'eau. L'Agence régionale de santé fait des contrôles tous les quinze jours l'été.

Ce lac est surveillé 7 jours sur 7 par cinc maîtres nageurs de 10 à 19h en juillet et en août.