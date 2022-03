Alsace : les délais pour renouveler un passeport ou une carte d'identité explosent

Il ne faut pas traîner si vous voulez partir serein en vacances cet été. Il faut plus de quatre mois actuellement en Alsace pour obtenir un nouveau passeport ou une nouvelle carte d'identité. Depuis deux ans, l'activité a tourné au ralenti et tout le monde cherche à rattraper le temps perdu.

Si vous avez besoin de renouveler votre carte d'identité ou votre passeport pour partir en vacances cet été, il ne faut surtout pas tarder à entamer les démarches. Il suffit de prendre son téléphone et d'appeler plusieurs mairies en Alsace pour s'en rendre compte.Les délais n'ont jamais été aussi longs pour obtenir un rendez-vous, la plupart des communes vous proposent actuellement un rendez-vous en juin.

Le maire de Truchtersheim Justin Vogel n'avait jamais vu autant de monde renouveler sa carte d'identité ou son passeport Copier

C'est le cas par exemple à Truchtersheim, où le maire Justin Vogel voit débouler des gens de partout : "Notre prochain rendez-vous de libre, c'est le 16 juin. On a un afflux incroyable de personnes qui veulent voyager et qui se rendent compte que leurs papiers ne sont pas à jour. On a des gens qui sont venus de Phalsbourg, de Sarrebourg, de la Petite-Pierre, de Strasbourg. Les gens essaient de toquer à toutes les portes pour savoir où c'est le plus rapide. Des gens du crû sont même allés dans les Vosges, car les délais y sont visiblement plus courts".

Trois mois de délai pour un rendez-vous en mairie, un record

Les journées de Sandra Bornert sont très chargées en ce moment. Cette agente d'accueil gère les dossiers de renouvellement des pièces d'identité à la mairie de Truchtersheim : "Les gens sont assez compréhensifs, mais c'est vrai que les délais sont très longs. On a déjà eu six semaines aux vacances d'été, où les gens se rendent compte au dernier moment qu'ils ont réservé un voyage et que le passeport ou la carte d'identité n'est plus valable. Mais là, trois mois, c'est la première fois".

Comme les délais de traitement à la préfecture sont aussi rallongés, il faut compter actuellement entre 4 et 5 mois en Alsace pour obtenir une nouvelle pièce d'identité. Comme la plupart des mairies, Truchtersheim a mis en place des créneaux d'urgence, pour ceux qui ont perdu leurs papiers ou ceux qui en ont besoin en un temps record.

Jean a ainsi obtenu un rendez-vous en urgence dans une mairie du Haut-Rhin, il pourra bien partir en Amérique du Sud : "J'ai un vol dans pas longtemps et je ne savais pas que les délais étaient si longs. On m'a dit qu'il y avait des créneaux d'urgence et j'ai réussi à en obtenir un. Heureusement ! C'était ça ou je devais annuler mon vol et obtenir le remboursement de mon vol".