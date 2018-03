Les inégalités de salaires entre hommes et femmes sont encore plus importantes en Alsace que dans le reste de la France. Le Haut-Rhin fait même partie des départements les moins exemplaires en la matière selon l'Insee.

Alsace, France

En France, les hommes gagnent environ 21% de plus de l'heure que les femmes selon une étude de l'INSEE publiée à la veille de ce 8 mars 2017, journée internationale des droits des femmes. Et l'Alsace fait même figure de mauvais élève.

Le Haut-Rhin est le 4e département de France où l'écart salarial entre les femmes et des hommes est le plus prononcé. IL est de 22,6 %. Par an, une femme gagne en moyenne 6.000 euros de moins qu'un homme. Dans le Bas-Rhin, l'écart est de 20,8%.

Carton rouge pour Fessenheim

Sur le territoire alsacien les disparités sont fortes. Ainsi, les bassins d'emploi de Wissembourg et de Colmar sont ceux où il y a le plus de différences, environ 30% d'écart entre le salaire des hommes et celui des femmes selon l'Insee. A Colmar, pour une heure de travail et pour une fonction équivalente, un homme est payé en moyenne 15,2 euros alors qu'une femme touche 11,7 euros.

Autre mauvais élève, la commune haut-rhinoise de Fessenheim. C'est même la ville qui affiche le plus gros écart de salaire entre les hommes et les femmes en France. Les femmes gagnent 12 euros de l'heure contre 17,68 euros pour les hommes selon une étude de l'Insee publiée en mai 2017.

Dans le Grand Est, les inégalités de salaire entre hommes et femmes sont très marquées. © Visactu

C'est dans le secteur de Strasbourg qu'il y a le moins d'inégalités, quelque soit le domaine d'activité.