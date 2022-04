Alsace : Pierre Rolinet, un des derniers survivants du camp du Struthof, est mort à 99 ans

C'était l'un des derniers survivants du camp de concentration alsacien du Struthof. Pierre Rolinet, ancien résistant et président d'honneur de l'Amicale nationale des déportés de Natzweiler-Struthof est mort dimanche 24 avril à l'âge de 99 ans. "Nous avons le regret et la tristesse de vous informer du décès d’un des derniers déportés français du camp de concentration de Natzweiler-Struthof en Alsace", annonce Guillaume D'Andlau, directeur du centre européen du Résistant déporté dans un communiqué.

Résistant et témoin de la barbarie

Résistant pendant l'occupation allemande, Pierre Rolinet est arrêté et condamné à mort en 1943. Sa peine est finalement commuée en déportation "Nacht und Nebel", "Nuit et brouillard", et il arrive en 1944 au camp de concentration nazi de Natzweiler-Struthof, où il reste plusieurs mois. A la fermeture du camp, en septembre 1944, il est transféré à Dachau, puis près de Munich, où l'armée américaine le libère en avril 1945.

Marqué par son passage dans les camps de concentration nazis, l'ancien déporté de Montbéliard (Doubs) témoigne toute sa vie de son expérience, dans des écoles ou pendant des visites du camp alsacien.

Seul camp de concentration nazi sur le sol français, Natzweiler-Struthof est érigé en 1941 dans l'Alsace alors annexée au Reich hitlérien. Environ 17.000 détenus et déportés y ont été internés de mai 1941 à septembre 1944. C'est l'un des camps plus meurtriers du système nazi, en dehors des camps d'extermination. Quatre-vingt six Juifs et Juives y ont également été tués dans des chambres à gaz.