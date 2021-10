Alsace : un jeu pour mieux déguster les vins alsaciens et apprendre à les décrire

Une ancienne vigneronne aujourd'hui retraitée vient d'inventer un jeu dédié au vin alsacien. Pour le faire connaître, et apprendre à mieux en parler et mieux le déguster

Un jeu pour faire mieux découvrir et apprécier les vins d'Alsace. Une ancienne vigneronne retraitée, originaire du sud de la France mais installée en Alsace depuis plusieurs années a eu il y a quelques mois cette idée. Elle a donc créé un coffret qui s'appelle "Le portrait du vin". Le but, c'est d'apprendre aux amateurs à parler des vins alsaciens.

La boîte de jeu le "portrait du vin" - Francine Mancel

De leur arôme à leur caractère, en passant par leur aspect physique. Et les règles du jeu sont très simples. Il n'y a ni vainqueur ni rien à gagner. Le but est vraiment de découvrir et d'apprendre.

Des règles simples

Le mieux c'est d'être à quatre, pourquoi pas lors de l'apéritif, de prendre un Pinot ou un Riesling par exemple, en cachant son étiquette, de goûter et de commencer à remplir la fiche de dégustation. Pour cela, vous êtes guidé sur des cartes par un petit personnage, Gewurzt dessiné par Francine Mancel, la créatrice du jeu.

Quelques exemples de description d'un vin par Francine Mancel - Francine Mancel

Durant la partie, vous apprenez à reconnaître l'arôme d'un vin, son caractère, son regard, son aspect identitaire, physique ou même spirituel. "En fait, en regardant beaucoup de gens déguster, je me suis aperçue qu'il y avait un réel problème pour arriver à s'exprimer par rapport aux arômes notamment. Ce n'est pas évident de trouver les mots exacts de manière spontanée. Les gens n'osent pas parler car ils ont peur d'être ridicules. Donc j'ai voulu trouver des images pour leur faire comprendre. Je n'ai pas trouvé. Alors je me suis dit je vais les dessiner. Et ensuite avec ces dessins, j'ai eu l'idée du "portrait du vin", on va s'exprimer sur le vin comme s'il s'agissait d'un être humain, et cela marche !" explique la créatrice.

L'intérieur du coffret de jeu sur le vin alsacien - Francine Mancel

La maquette du jeu est désormais prête. Reste maintenant à trouver l'argent pour le fabriquer explique Francine Mancel. Elle a donc lancé un financement participatif sur le net. "Je fais un financement, j'ai mis le minimum qui me semble nécessaire. C'est à dire 3300 euros. Le but c'est de dépasser, car ce n'est pas évident" explique-t-elle.

Si tout va bien, Francine Mancel espère pouvoir vendre ses premières boîtes de jeu avant les fêtes de Noël. Comptez 34 euros pour une boîte.