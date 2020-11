Alsace: une lettre ouverte pour la suppression de l'attestation dérogatoire de déplacement

Ils appellent ça un Ausweiss, en référence au laissez-passer que les nazis avaient mis en place durant l'occupation allemande, pour pouvoir passer de la zone occupée à la zone libre, et vice-versa. Raymond Ruck, un prof retraité qui habite Schiltigheim et Mathilde Pflumio, une jeune retraitée de la banque qui réside à Weyersheim, un village au nord de Strasbourg ont décidé de déclarer la guerre aux attestations de déplacement dérogatoire. Ils viennent de rédiger une lettre ouverte qu'ils ont adressé aux parlementaires alsaciens pour demander la suppression de cette attestation. Une quarantaine de personnes l'ont signée.

contre-productive

Selon eux, et sans remettre en cause le port du masque et la distanciation, cette attestation est contre-productive. Car obliger les habitants qui veulent s'aérer à ne sortir que pendant une heure dans un rayon maximum d'un kilomètre, entraine, selon les auteurs de la lettre ouverte, des concentrations de personnes qui se promènent, notamment en milieu rural. A Weyersheim, Mathilde atteint ainsi son kilomètre à la sortie du village, elle est terriblement frustrée de ne pas pouvoir aller au delà pour profiter de la nature. Au loin on aperçoit le massif allemand de la forêt noire. La jeune retraitée explique d'outre-Rhin, tout le monde peut aller se promener sans attestation alors que le covid est également présent. Elle dit qu'elle a eu l'idée, avec quelques copains, de cette lettre ouverte adressée aux parlementaires, car elle ne voulait pas rester les bras croisés face à une mesure qu'elle juge stupide et sans aucun effet sur le plan sanitaire. "C'est à petits pas qu'on va nous prendre nos libertés et on ne s'en rendra même pas compte, donc il faut réagir maintenant".