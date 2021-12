Alstom Belfort : la justice ordonne un non-lieu pour les salariés victimes de l'amiante

La décision est tombée le 12 octobre mais elle n'est révélée qu'aujourd'hui par l'Agence France Presse. Le pôle santé publique du tribunal judiciaire de Paris a rendu un non-lieu dans l'affaire de la contamination à l'amiante de salariés d'Alstom à Belfort. A l'origine, une plainte au pénal déposée en 1996 pour notamment pour homicides, blessures involontaires et empoisonnement par une dizaine de victimes décédées de l'amiante devant le tribunal de Belfort et qui faisait suite au décès de deux salariés. Plusieurs autres victimes ou proches de victimes s'étaient constituées partie civile par la suite et le tribunal de Belfort s'était dessaisi du dossier au profit du tribunal judiciaire de Paris.

C'est scandaleux mais c'est une décision qui ne surprend personne - Jacques Rambur président de l'Adevam, l'association de défense des victimes de l'amiante

Les défenseurs des victimes ne décolèrent pas mais ne sont pas surpris. " C'est scandaleux puisque les juges se retranchent sur le fait qu'ils n'ont pas pu dire à quel moment le salarié a été empoisonné par la fibre, l'instant T. Et en même temps, ils n'ont pas pu justifier le fait de savoir quel était l'employeur directement responsable à l'époque ", dénonce Jacques Rambur, ex délégué CGT chez Alstom et président de l'association de défense des victimes de l'amiante de Franche-Comté.

Jacques Rambur de l'Adavem, l'association qui défend les salariés d'Alstom victimes de l'amiante, dénonce un scandale après ce non-lieu © Maxppp - Alexandre Marini

L'Adevam rappelle que l'amiante était utilisée à l'époque dans les ateliers pour isoler des pièces comme les turbines alternateurs. " Tout le monde savait que c'était dangereux. C'est un cas de santé publique et une décision qui ne surprend personne", conclut fataliste le président de l'association des victimes de l'amiante. Pour Jacques Rambur, " la justice ne veut pas prendre des décisions qui entraîneraient des sanctions pénales et qui enverraient un employeur en prison".

Pas de recours possible, selon l'Adevam

Les magistrats ont estimé "impossible en l'état des données de la science de déterminer avec certitude" la date de la contamination des salariés, en raison des "temps de latence globalement très longs des maladies en lien avec l'amiante". Ce qui empêche d'engager la responsabilité pénale de ses dirigeants. Il n'y a pas de recours possible selon l'Adevam mais l'association rappelle que les personnes qui sont ou qui ont été touchées par l'amiante ont toujours la possibilité d'ouvrir des dossiers de reconnaissance de maladies professionnelles.

Avec AFP