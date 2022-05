Alternative propulsion, le seul garage d'Occitanie spécialisé dans le Retrofit, installé proche de Béziers

Il est désormais possible et légal en France depuis avril 2020, comme dans d'autres pays européens, de transformer sa voiture sans accord préalable du constructeur. Imaginez remplacer le moteur thermique de votre vieille 2 CV, Méhari, ou encore une Porsche par un moteur électrique. C'était encore impossible avant le confinement. La législation a depuis évolué. C'est ce qui s'appelle le rétrofit électrique. Mais seuls les établissements homologués par l'Etat peuvent effectuer cette transformation sous certaines conditions.

Le tout premier à l'avoir été en France est un garage installé à Boujan-sur-Libron dans l'agglomération de Béziers. Alternative Propulsion qui emploie trois salariés a été créé en mars 2021 par Sylvain Nivet. Ce Breton d’origine, âgé de 40 ans est ancien préparateur de chez Porsche. D'autres établissements se sont aujourd'hui spécialisés dans cette transformation, mais l'établissement biterrois reste encore le seul aujourd'hui en Occitanie à jouir de cette homologation.

Sylvain Nivet, le créateur de l'entreprise Alternative propulsion à Boujan-sur-Libron Copier

Le rétro fit consiste à transformer tout type de véhicule à moteur thermique essence ou diesel en électrique

Forcément, avec une hausse significative des carburants et la création des ZFE (zones à faible émission) dans les grandes métropoles comme Montpelier ou Toulouse, les sollicitations sont nombreuses. Dans ces zones, les véhicules considérés comme polluants Neuro ne pourront donc plus circuler et les propriétaires s'exposent à de fortes amendes. "Nous croulons sous les commandes, mais il n'est pas encore possible de transformer toutes les voitures" dixit Sylvain Nivet. Les constructeurs n’ont pas tous des kits d'installation à dispositions. Mais cela ne devrait pas tarder.

Jusqu'à 5.000 euros d'aide de l'État pour transformer votre moteur

Cette transformation de moteur, est valable également pour les motos, les bateaux. Le rétrofit répond ainsi à des enjeux majeurs du développement durable. Cette conversation est réalisée en installant un kit sur votre véhicule. Une manière de ne pas mettre sa voiture à la casse si elle fonctionne, encore plus si elle est de collection.

Le rétrofit peut bénéficier de la prime à la conversion pour un montant de 2.500 euros ou 5000 euros selon certains critères. Mais transformer un moteur électrique à un coût malgré tout. La transformation s'élève à 13.900 euros, mais comme dit l'adage, quand on aime, on ne compte pas

Alternative Propulsion est en plein développement et recherche deux salariés. L'établissement est installé 14, rue Jean Monnet à Boujan-sur-Libron. Pour plus de renseignements vous pouvez-vous rendre sur le site Internet en cliquant ici ou appeler le 07.67.26.09.82.