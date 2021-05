Alvance Wheels en sursis à Diors : une manifestation de soutien organisée samedi

Le rendez-vous est fixé devant le concessionnaire Renault situé à Saint-Maur. Samedi 22 mai, à 14h30, la CGT Métallurgie appelle à un rassemblement de soutien aux 287 salariés de l'usine Alvance Wheels de Diors, placée en redressement judiciaire. Le choix de manifester devant un local de Renault n'est pas anodin. Le constructeur automobile est un client majeur de l'unique fabricant de jantes aluminium de France. Mais les commandes ont été réduites à peau de chagrin depuis le début de la crise Covid. "Dans l'Indre, Renault se désengage de ses sous-traitants qui, par manque de volume donné à produire, conduit à mettre en péril des entreprises comme Alvance Aluminium Wheels à Diors", dénonce le syndicat dans un communiqué.

Alvance Wheels est en redressement judiciaire et dans une situation sensible, à la recherche d'un repreneur. L'Etat a débloqué un prêt de 3,1 millions d'euros pour gagner un peu de temps et permettre d'aborder un peu plus sereinement cette période. "Renault continue de délocaliser ses productions dans les pays à bas coût afin d'augmenter toujours plus ses profits. Cette gestion est inacceptable car Renault va bénéficier de cinq milliards d'euros à travers le plan de relance prévu dans le secteur automobile", ajoute la CGT.