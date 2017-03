Alzheimer : une formation pour aider les aidants

Si 900.000 personnes sont malades en France, Alzheimer concerne 3 millions de personnes avec les aidants. Pour la plupart des proches, ces aidants sont parfois perdus face à la maladie. Des aides existent.

Une session de formation gratuite, proposée par l'association Alli'âges, débute aujourd'hui à Cesson à côté de Rennes, pour les aidants de malades souffrant d'Alzheimer. Une formation pour leur permettre de mieux comprendre la maladie et mieux accompagner les malades.

Marie-Thérèse Vobmann, coordinatrice pour la formation des aidants sur le département d'Ille-et-Vilaine et, cadre de santé responsable du pôle Alzheimer au "Jardin du Castel" à Châteaugiron, était l'invitée de France Bleu Armorique ce vendredi.

Comprendre, première source d'apaisement

La difficulté pour les aidants est qu'ils ne reconnaissent plus leur conjoint ou parent. La première des aides est donc d'apporter une information précise sur la maladie. Quand on comprend la manière dont les malades perçoivent le monde, on s'adapte plus facilement à leurs besoins. "C'est source d'apaisement pour les proches et les aidants", explique Marie-Thérèse Vobmann.

Un accompagnement 24h/24

Autre conseil, ne pas rester seul, ne pas hésiter à demander de l'aide. Car accompagner un malade d'Alzheimer, c'est un investissement 24h sur 24, comme l'explique Hubert. Ce retraité rennais accompagne sa femme depuis 5 ans. Il vient de se résoudre à un hébergement en Ephad pour elle. Fatigué, mobilisé 7 jours sur 7, il ne s'en sortait plus.

23 propositions pour la Présidentielle

France Alzheimer fait 23 propositions transmises aux candidats à l'élection présidentielle. Parmi les priorités, améliorer le diagnostic de la maladie et offrir plus de places en hébergement temporaire, car 7 malades sur 10 vivent à domicile. Autres priorités, développer l'accueil de nuit et le "baluchonnage". Des professionnels qui viennent à domicile, le temps pour des aidants de prendre des vacances.

Ils ont oublié, pas nous !

Aidez-nous à leur rappeler.

