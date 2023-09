Alzheimer : des ateliers pour souffler proposés dans le Calvados aux malades et à leurs aidants

Une vingtaine de personnes, des malades d'Alzheimer accompagnés de leur conjoint(e) participent chaque mercredi après-midi à des ateliers proposés par l'association France Alzheimer Calvados . Une heure et demie d'exercices de motricité et de mobilité animé par Antoine de l'association Siel Bleu. Ces ateliers font du bien au corps mais aussi à la tête de ces couples dont la maladie a transformé leur quotidien.

"On rigole et on est content" : l'essentiel est là pour Nicole, malade d'Alzheimer

Quand on lui demande son âge, Nicole est perdue. Cette institutrice à la retraite perd le fil de sa vie mais se souvient très bien de ce qu'elle fait là, à l'école Michel Trégor du quartier de la Folie-Couvrechef à Caen. Comme chaque mercredi. Nicole participe aux ateliers et entourée d'autres malades devenus ces amis, elle rayonne : "ça discute, les petits muscles travaillent en même temps et nous sommes contents.

Dans ces ateliers de sport adapté, la bonne humeur prime sur la maladie d'Alzheimer © Radio France - Elodie Touchais

" La vie est belle"

Ces ateliers d'une heure et demie et déclinés autour de cinq exercices font aussi un bien fou à Joëlle. Cette caennaise est au stade 1 de la maladie d'Alzheimer. Un diagnostic récemment posé mais qu'elle accepte très bien dit-elle. A 78 ans, Joëlle vit seule et profite de cet atelier pour rencontrer du monde : "il ne faut pas s'enfermer, ni rester tout seul". Ici dans ces ateliers, elle dit avoir trouvé comme "une grande famille" .

Un lieu pour décompresser

Les couples profitent des exercices ludiques pour se retrouver et partager un moment joyeux © Radio France - Elodie Touchais

Les participants sont en majorité en couple. Le/la malade accompagné de son/sa conjoint(e) pour un moment loin du quotidien, où le couple va pouvoir partager des moments plus légers. Marie-Claire en a besoin. Elle s'occupe depuis 9 ans de son mari atteint d'une forme de la maladie d'Alzheimer. Chez lui aussi la mémoire flanche mais surtout, la maladie le désinhibe totalement. "C'était un militant politique et syndical et maintenant j'ai un enfant de 3 ans" sourit tristement cette normande de 76 ans : "il part et va parler à tout le monde, j'ai du faire le tour du lotissement pour prévenir nos voisins". Le quotidien est épuisant et le moral fragile : "il n'y a plus de contacts sentimentaux, j'ai l'impression d'être la bonne à tout faire et parfois ça me démoralise" raconte celle qui à l'impression de perdre l'homme dont elle est tombée amoureuse il y a plus de 50 ans.

Pour permettre aux aidants de souffler un peu, quatre plateformes de répit existent dans le Calvados, à Biéville-Beuville, Villers-Bocage, Falaise et Livarot. Contre un abonnement à l'année, les membres peuvent bénéficier d'une aide une fois par mois : une heure, une journée où un soignant ou une aide à domicile prend le relais auprès du malade.