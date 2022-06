Amandine Leynaud donne son nom au complexe sportif de Vesseaux

Les élus de Vesseaux ont décidé de donner le nom d'Amandine Leynaud, l'enfant du pays au complexe sportif du village. La gardienne de but est championne olympique, championne du monde et d'Europe de handball.

Le complexe sportif de Vesseaux a enfin été inauguré ce vendredi soir en présence d'Amandine Leynaud. Entre la crise sanitaire et l'agenda très chargé de la championne de handball, il a été difficile de trouver une date Amandine Leynaud a aujourd'hui mis fin à sa carrière de gardienne de but à l'âge de 36 ans. Elle est revenue habiter dans son village avec ses deux enfants. Elle a même choisi la maison de son enfance : "sauf que maintenant je dors dans la chambre de mes parents et que mes enfants dorment dans ma chambre" dit-elle.

Le complexe sportif Amandine-Leynaud

Le complexe sportif Amandine-Leynaud à Vesseaux © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Les élus n'ont pas eu beaucoup de mal à trouver le nom de leur complexe sportif qui comprend un terrain de beach soccer, un espace VTT et un espace fitness.

D'habitude on des noms de gens morts, mais là je vais pouvoir en profiter. Je suis très touchée. Amandine Leynaud.

Amandine Leynaud n'a pas perdu son humour lors de l'inauguration. Elle s'est dite très touchée de cette attention et très honorée.

Amandine Leynaud n'a cessé de signer des autographes © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Amandine Leynaud vit désormais à Vesseaux. Elle va certainement entrainer à la rentrée de septembre des gardiennes de but du club de hand de Bourg-de-Péage. Elle pourrait aussi s'investir au sein de la fédération française de handball.