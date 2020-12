Amandine Petit, une Miss France "authentique qui va rassembler" assure sa famille

Depuis son élection en tant que Miss France 2021 ce samedi soir, Amandine Petit fait la fierté de la région Normandie, de son village près de Caen, mais aussi et surtout de sa famille. "Amandine sera une Miss France proche des gens", selon ses grands-parents.

Nicole et Guy, les grands-parents d'Amandine Petit, posent fièrement devant les photos de leur petite fille.

Chez Guy et Nicole, les grands-parents d'Amandine Petit, le téléphone n'arrête pas de sonner ce dimanche. "On reçoit des messages de félicitations, des demandes d'interview", explique Guy. Pas facile de devenir les grands-parents de Miss France !

Au lendemain de son sacre en tant que Miss France, le prénom d'Amandine est sur toutes les lèvres à Bourguébus, commune d'où elle est originaire. Le soutien des habitants s'affiche via des photos sur des panneaux dans le centre-ville ou encore des messages sur la devanture de la boulangerie.

"On est descendu dans la nuit pour marquer ce petit mot", raconte Valérie, la boulangère et supportrice d'Amandine Petit, encore très émue. © Radio France - Léa Dubost

Mais s'il y a bien un endroit où l'on est fier, c'est chez les grands-parents d'Amandine.

"On est très fiers de notre petite fille, elle est formidable, simple. Au moment de l'élection, on a tous crié, pleuré, c'était beaucoup d'émotions. Maintenant, c'est une vedette, elle va vivre son rêve, en étant proche des gens", racontent Guy et Nicole.

Amandine va rester la même personne : spontanée, naturelle et les pieds sur terre

Après une soirée pleine d'émotions au Puy du Fou, les parents d'Amandine Petit passent leur journée de dimanche sur la route et à répondre aux interviews.

"C'est beaucoup d'émotions, il va nous falloir quelques jours pour redescendre. Amandine va prendre son envol maintenant, mais elle va rester la même personne : spontanée, naturelle et les pieds sur terre. Elle sera une Miss authentique", sourit la maman, Nathalie Petit, qui a hâte de retrouver sa fille à Noël pour fêter le sacre en famille.

Le soutien de Malika Ménard

Amandine Petit devient la 7e Normande à accéder au titre de Miss France. Il y a onze ans, c'est la Caennaise Malika Ménard qui enfilait l'écharpe. Les deux femmes se sont d'ailleurs rencontrées il y a cinq ans, Malika Ménard avait alors repéré Amandine Petit, lui conseillant de se présenter au concours.

"J'ai le sentiment que la boucle est bouclée. C'est elle qui va désormais porter haut et fort les couleurs de la Normandie. Je pense qu'Amandine va marquer les esprits et je lui souhaite que tout se rétablisse vite pour qu'elle passe la meilleure année possible", réagit l'ancienne Miss France Malika Ménard, au lendemain de l'élection d'Amandine Petit.