Amateurs et champions de pétanque se retrouvent à Montpellier

Amateurs, champions de France ou du monde, ils se retrouvent tous (ou presque) jusqu'à dimanche pour la 2e édition de l’Odyssée de la Pétanque à Montpellier (Hérault).

La pétanque prend ses quartiers à Montpellier. Jusqu'à dimanche la deuxième édition de l'Odyssée de la Pétanque regroupe amateurs et champions à Odysséum. Cette année le plateau est relevé avec 42 champions dont 12 femmes en compétition.

Casquette sur la tête, Hugo vient de perdre son match de barrage : "je suis déçu forcément. Mais on reviendra encore plus fort l'année prochaine avec les collègues."

Cette année, les joueurs doivent faire avec une météo particulière. Il fait près de 37 degrés sur Montpellier. Alors au bord des terrains, les bouteilles d'eau s'entassent : "'c'est notre carburant du jour" s'amuse Pierre avant de lancer sa boule.

"On se dépêche de jouer et on court se mettre à l'ombre"