Amazon à Belfort : le collectif d'opposants déploie une banderole anti-Macron à la citadelle

Une banderole symbolique a été dévoilée ce jeudi matin dès 9h sur la façade de la citadelle de Belfort. "Macron a livré notre région à Amazon" écrit en lettres orange sur fond noir. Elle est l'oeuvre de Gafamazone, le collectif d'associations opposées à l'implantation de plate-forme du géant du e-commerce à l'aéroparc de Fontaine dans le Territoire de Belfort.

Une quinzaine d'entre eux ont donc déployé la banderole de 25 mètres de long sur 5 de large juste au-dessus de la citadelle de la cité du Lion avec l'aide de deux grimpeurs. Le message délivré est clair "Avec ce fond noir en forme deuil, sur cette citadelle, lieu emblématique de la résistance de notre région. Donc c'est symbolique, notre région veut résister contre une invasion, entre guillemets, de la multinationale Amazon qui vient tout détruire" avance Karel Trapp, le porte-parole de Gafamazon dans le Territoire "On s'est rendu compte que pendant le mandat d'Emmanuel Macron, on est passé de 4 entrepôts en 2017 à 44 aujourd'hui, et il y en a encore 14 en projet. Le chef de l'Etat a tout fait pour favoriser son expansion en France avec beaucoup d'avantages fiscaux notamment. On considère que notre région est menacée et par cette petite phrase, on cible coupable".

Les membres du collectif Gafamazon ont déployé ce jeudi matin une banderole sur la citadelle de Belfort, accusant Emmanuel Macron d'avoir favorisé l'expansion d'Amazon en France - Mathilde Regnaud

Jean-Jacques Vernier, membre du collectif Gafamazon "Il y a encore un projet d'entrepôt à l'aéroparc de Fontaine, et notre combat continue, il y a des recours. Il faut continuer d'expliquer que le e-commerce, ce n'est pas l'avenir de nos villes, et que l'implantation d'Amazon se fera fatalement au détriment du commerce local et de la vie locale."

Le collectif Gafamazon a proposé aux autorités d'enlever la banderole en fin de journée. Le Préfet du Territoire de Belfort a refusé et a la fait retirer par la police et des agents de la ville vers 11h30 ce jeudi matin. D'autres actions d'opposants à Amazon doivent avoir lieu encore ce vendredi dans le reste de la France.