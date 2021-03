Amazon : les sources de la crispation

Le géant du commerce en ligne Amazon est la cible de nombreuses critiques. On démêle le vrai du faux dans ce qu'on lui reproche.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec se penche sur les travers de la société Amazon. Accusée de tous maux, la société de Jeff Bezos est le symbole de l'emprise économique des sociétés américaines sur la technologie. Benoît Berthelot est journaliste pour le magazine Capital et auteur du livre "Le monde selon Amazon", il nous aide à démêler le vrai du faux concernant Amazon.

Amazon ne paie pas d'impôts

Commençons par le point de crispation qui revient le plus souvent quand on parle du géant américain : l'impôt.

Amazon paye bien des impôts en France mais grâce à un montage fiscal légal, la société en paie beaucoup moins qu'une société qui a un organisation classique.

En résumé, Amazon s'est installé en Europe et a hébergé ses activités les plus profitables au Luxembourg. La société est donc taxée selon le régime de cet état proposant une fiscalité plus favorable que celui des pays voisins.

Évidemment, face à des concurrents nationaux soumis au seul régime fiscal français, on peut juger cette pratique déloyale. Pour autant, elle n'est pas illégale.

Amazon remplace ses employés par des robots

Amazon expérimente des nouvelles pratiques dans son entrepôt de Brétigny-sur-Orge en Essonne. Ici, ce ne sont plus les salariés qui vont chercher les produits. Les étagères sont montées sur des robots en forme de palets, proches des robots-aspirateurs que l'on trouve dans nos foyers.

Les rayonnages se déplacent donc et apportent les produits à des salariés. Ces derniers assurent le conditionnement et la préparation des colis.

Amazon remplace ses livreurs par des drones

C'est effectivement un projet défendu par Amazon. Au cœur de la rase campagne anglaise, dans sa base de recherche et développement près de Cambridge, Amazon expérimente effectivement la livraison par drone.

L'idée d'Amazon est de pouvoir faire effectuer des livraisons dans les zones pavillonnaires par des drones. Le déploiement de ce type de service dans les grands centres urbains semble toutefois plus compliqué. Cela impliquerait l'installation d'infrastructures sur les toits des bâtiments.

Selon le journaliste Benoit Berthelot, cette possibilité est étudiée par Amazon.