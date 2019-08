Amazonie : les incendies seront difficilement maîtrisables selon Jean Louis Rossi

Corse, France

Selon l'enseignant-chercheur, nous avons affaire à « des feux extrêmes, ou méga-feux, qui ont atteint une telle puissance que, à part une très grosses pluie, ou arrivés à la mer, on peut difficilement les arrêter ».

Action de l'Homme et réchauffement climatique

« De plus en plus de voix s’élèvent pour dire qu’une forêt comme celle de l’Amazonie est très difficilement inflammable. Elle ne l’est qu’à cause de la main de l’homme qui retire un couvert végétal, très dense et très vert, qui joue souvent le rôle de pare-feu. Et c’est ce qui se passe au Brésil, avec la déforestation et aussi en Afrique, où les incendies sont d’ailleurs bien plus importants qu’en Amazonie ».

« Il y a trois types de facteurs qui influencent le déclenchement des feux : d’abord, le réchauffement climatique bien sûr, une végétation plus sèche s’enflamme plus facilement. Ensuite, le comportement de l’homme, chez nous par exemple, l’exode rural conduit à l’abandon de certaines terres et donc un accroissement du combustible disponible. Et enfin, le développement des Zones Forêts Habitats (WUI en anglais) ; c’est-à-dire que les populations s’installent de plus en plus près des zones à fort risque incendie. Par analogie, si l’on construit une maison dans la lit d’un fleuve, même asséché depuis 10 ans, on peut à un moment donné être submergé, c’est le même principe avec le feu », poursuit Jean-Louis Rossi.

Jean Louis Rossi

Les feux extrêmes, un problème de société

« Si on prend les incendies uniquement sous l’angle de la lutte… et même de la prévention… mais simplement d’un point de vue technique, on ne s’en sortira pas. C’est un problème de société qui concerne tout le monde : les acteurs de terrains comme les agriculteurs, les acteurs de la lutte comme les pompiers, mais aussi les décideurs politiques qui doivent penser de vraies politiques d’aménagement du territoire, cela concerne la Corse, comme toutes les autres régions du monde d’ailleurs ».

« Ce n’est pas encore dans nos habitudes, si vous demandez une permis de construire, on ne vous le refusera pas en raison de la présence de forêt ou de maquis haut, c’est pourtant vers ça qu’il faut tendre », conclut l'universitaire.

