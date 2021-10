Ambert : faute de médecins, l'hôpital est obligé de fermer ses urgences

Ce mercredi matin, ils sont 250 à 300 personnes à manifester leur colère face à la fermeture temporaire des urgences de leur hôpital.

80% des patients de l'hôpital passent par les urgences

Ce service fonctionne habituellement avec six ou sept médecins intérimaires réguliers, mais la loi Rist qui prévoit de plafonner la rémunération de ces intérimaires les a fait fuir. Une situation inédite qui met en danger l'hôpital et tout le territoire estime Guy Gorbinet, le maire d'Ambert.

"A l'hôpital d'Ambert, 80% des gens qui alimentent les services de l'hôpital passent par les urgences, s'il n'y a plus d'urgence, il n'y aura plus de patient. C'est un danger pour tous les services, donc pour l'hôpital en général et aussi pour notre territoire qui sera moins attractif."

Une prise en charge des urgences par le 15 et le SMUR

En cas d'urgence, la direction invite la population à appeler le 15. Sur place, un accueil 24h/24h et 7j/7J est assuré par une infirmière qui évaluera chaque cas. Les urgences vitales seront prises en charge par le SMUR de l'hôpital. Par ailleurs, une consultation de médecine générale est mise en place le week-end dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



11 médecins urgentistes dans l'idéal

Au total, le service des urgences de l'hôpital d'Ambert compte actuellement deux médecins et sept infirmières. Dans l'idéal, il faudrait 11 médecins. On est loin du compte.

Une réunion publique sur la crise de l'hôpital d'Ambert est prévue le vendredi 5 novembre à Marsac en Livradois.