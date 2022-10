"C'est la mort du village " : à Ambès, les habitants inquiets pour leur bureau de poste

"Vous me voyez courir jusqu'à Ambarès-et-Lagrave à mon âge ?". Comme Nadine, 69 ans, les habitants d' Ambès sont inquiets : leur bureau de poste doit fermer le 31 décembre, ce qui les obligerait à faire 15 km pour acheter un timbre. "Je serais obligée de demander à mes enfants de m'emmener jusqu'à Ambarès le samedi", abonde Annette, retraitée qui ne se déplace qu'à pieds ou à vélo.

Pour dénoncer la fermeture programmée du bureau de poste, un collectif baptisé "Sauvons la poste d'Ambès" s'est constitué et a lancé une pétition . Il compte à ce jour 142 membres. L'un d'entre eux, Éric Charpentier, explique que "ça va devenir une ville dortoir" si le service public disparaît. "Ambès est une ville en bout de presqu'île, où on vit mais où on ne vient pas faire du tourisme ou se promener", et "il n'y a déjà plus rien, pratiquement plus de magasins. La Poste est le dernier bastion qui donnerait envie à des gens de venir s'installer ... Même ça on le perdrait", regrette celui qui est aussi responsable du groupe d'action "Ambès Les Insoumis".

"On a tout fait pour affaiblir le service"

De son côté, La Poste justifie la décision de fermer le bureau par une trop faible affluence : moins de 30 personnes par jour. "C'est sûr que quand c'est tout le temps fermé, personne ne vient. La dernière fois, j'ai dû poser un jour de congé pour aller chercher un recommandé", s'insurge Antoine Vignaud, du collectif "Sauvons la poste d'Ambès" et sur la liste d'opposition de la Nupes. "On a tout fait pour affaiblir le service", abonde Éric Charpentier.

Quant aux propositions faites par La Poste pour compenser la fermeture du bureau, elles ne convainquent pas non plus. L'entreprise propose de conserver le distributeur de billets, d'installer une agence communale - c'est-à-dire de donner une indemnité à la mairie pour former un agent à l'envoi de colis et d'argent - et d'installer un relais au tabac de la commune. "Actuellement, tenir un commerce est difficile pour tout le monde, quand on voit les prix de l'énergie. Est-ce qu'on va réellement le garder longtemps, ce tabac ?", s'interroge Loïc. L'idée d'installer une agence communale ne le séduit pas non plus. "Ce sont des employés municipaux qui vont traiter les questions financières ? Et le secret bancaire ?"

Porter la pétition à l'Assemblée

Le collectif et certains habitants dénoncent aussi une absence de concertation sur le sujet de la part du maire, Kévin Subrenat . Selon eux, l'élu aurait acté la disparition du bureau de poste en février, et ne l'aurait annoncé à ses administrés qu'en juillet.

"Sauvons la poste d'Ambès" souhaite maintenant s'associer à d'autres communes dont le bureau de poste est menacé de disparition, dont Lanton, et porter leur pétition aux élus locaux et à l'Assemblée nationale, courant novembre.