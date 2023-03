Ambiance calme pour la manifestation contre les violences policières à Toulouse

A Toulouse ce 30 mars 2023 le rassemblement contre les violences policières à l'appel du collectif "les soulèvements de la terre" a rassemblé plusieurs centaines de personnes - la police dit 400, les participants disent plus d'un millier - en soutien aux manifestants blessés samedi dernier à Sainte-Soline.

Chants, pancartes et imposante banderole

Un important cordon de CRS avait été posté sur place Saint-Etienne. Policiers et manifestants se sont fait face sans heurts. Une imposante banderole qui affichait "Darmanin ministre des violences policières" a été tendue entre deux fenêtres. Des chants visant le ministre de l'Intérieur ont été entonnés, des pancartes avec écrit par exemple "Etat menteur policier destructeur" ont été brandies.

A 21h la moitié des personnes venues manifester avaient quitté les lieux. L'ambiance est restée calme, sans débordements. La manifestation s'est terminée vers 21h20.

Les blessés de Sainte-Soline, "ça aurait pu être moi"

Parmi les manifestants arrivés devant la cathédrale dès 19h, Mathilde, jeune toulousaine membre du collectif Extinction Rebellion, elle était dans les Deux-Sèvres, elle porte à bout de bras une pancarte "ça aurait pu être moi" et témoigne : "c'est important pour moi d'être là car à Sainte-Soline j'ai fait partie des gens qui ont aidé à soigner les blessés, pour moi c'est la continuité de mon engagement, je trouve inouï d'avoir fait face à autant de violence." Mathilde se dit prête à faire un rassemblement similaire à celui des bassines sur le chantier chez nous de l'A69 et même à participer à la construction d'une ZAD

Sur la place Saint-Etienne face à la préfecture de Toulouse ce jeudi 30 mars 2023. © Radio France - Pascale Danyel

Jeanne (nom d'emprunt) est une sexagénaire toulousaine, membre de la ligue des droits humains, présente place Saint-Etienne avec plusieurs de ses amies elle est très remontée : "on est descendu tellement bas qu'il n'y a plus de mots pour s'exprimer, Sainte-Soline c'est la goutte, moi je me rappelle de 2014, Rémi Fraisse, moi je ne veux pas demain ouvrir ma porte et avoir les fachos dans les rues".

