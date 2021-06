VIDÉOS - Ambiance de fête dans les rues de Perpignan pour la finale de l'USAP face à Biarritz

C'est la fête, à Perpignan ! Depuis la mi-journée ce samedi, les supporters catalans ont investi le centre-ville pour faire monter la pression avant le coup d'envoi de la finale de Pro D2 entre l'USAP et Biarritz. Habillés aux couleurs sang et or, ils sont assemblés dans les bars et devant les cinq écrans géants, installés par la municipalité sur les places de Catalogne, République, Arago, ainsi qu'au pied du Castillet et au Palais des Congrès. D'autres écrans sont installés à Millas, au Soler, ou encore à Saint-Cyprien.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est en famille que Christelle, Michèle, Corentin, Jacky et Justine vivent cette finale, au pied du Castillet. © Radio France - Suzanne Shojaei

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Théo, Antoine, Dorian, Simon, Elodie et leurs amis ont mis l'ambiance au pied du Castillet. © Radio France - Suzanne Shojaei

La fan-zone du Castillet, pleine à craquer. © Radio France - Suzanne Shojaei

Au moins 300 supporters sang et or à Montpellier

Comme prévu, le groupe de supporters Les Barretines a organisé le déplacement à Montpellier. Au moins 300 supporters au total.

En début d'après-midi, un accident a eu lieu sur le parking du stade montpelliérain. Une supportrice, qui était montée dans une voiturette, a perdu le contrôle de l'engin et a foncé sur le groupe. Deux supporters sont blessés. Ils ont été pris en charge, conscients, par les pompiers.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix