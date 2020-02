Ambiance délétère dans le quartier du panier à Marseille, une lettre signée des habitants, circule

Ces derniers mois des bandes importunent les passants et les touristes et font régner rue de l'évêché une ambiance d'insécurité, la police a procédé à plusieurs interpellations.

"On est passé du sentiment d'insécurité, à l'insécurité" au quotidien, cri d'alarme de commerçants et d'habitants de ce quartier historique et central de Marseille.

Raz le bol matérialisé par une lettre mystérieusement signée "des habitants du panier". Il faut dire que depuis plusieurs mois, dans le secteur des rues du panier, du refuge ou des muettes, les incivilités qui vont jusqu'aux agressions se multiplient au milieu des groupes de touristes qui découvrent le quartier.

"Certains soirs, les jeunes hurlent jusqu'à 4 heures du matin dans la rue" - une habitante du panier.

Arrachages de sacs ou de portables, remarques sexistes et deals en tous genre, les commerçants et certains habitants n'en peuvent plus et dénoncent l'inertie de la police et de la mairie de secteur.

Il y a quelques semaines la police a pourtant interpellé un groupe de cinq individus, l'un d'eux âgé de 17 ans a avoué 11 vols avec violence dans le quartier. Présenté à un juge, il s'est retrouvé libre quelques semaines après.