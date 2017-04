Ambiance Jeux Olympiques à Grigny

Une piste d'athlétisme improvisée en bas des immeubles de la Grande Borne à Grigny, en Essone. C'était ce samedi le début de la troisième édition des Golden Blocks.

"À vos marques, prêt, partez !" Non, vous n'êtes pas dans un stade d'athlétisme. La piste de 60 mètres a été improvisée en bas des immeubles de la Grande Borne à Grigny.

Prêt de 200 jeunes ont participé au lancement des Golden Blocks, une compétition de course de vitesse lancée par le champion du monde du 110 mètres haies, Ladji Doucouré.

Âgés de 8 à 16 ans, répartis par catégorie, les enfants doivent parcourir les 60 mètres le plus rapidement possible. "Quand t'es gamin, tu fais des défis comme monter aux arbres le plus rapidement", se rappelle Ladji Doucouré. "Là, on leur donnes les règles, ils se surpassent et se font plaisir", ajoute-t-il.

Plusieurs étapes en France

Cette année, la compétition ne concerne pas seulement l'Île-de-France. Les Golden Blocks feront également étape à Nantes, Toulouse, Bordeaux ou Amiens pour une grande finale à Paris en octobre.

