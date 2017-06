Ambiance Top Chef pour cinq collèges de la Sarthe

Une heure pour préparer un plat ou un dessert et le présenter à un jury. C'est le défi qu'ont dû relever ce lundi 26 juin 2017 des collégiens sarthois. Ils étaient une soixantaine à participer au "Défi éco-marmiton" organisé par le département de la Sarthe.

Finalement, c'est comme une interrogation de mathématiques, il faut rester concentré pendant une heure. Les collégiens sarthois qui ont participé ce lundi au "Défi éco-marmiton" n'avaient pas une minute de plus pour concocter un plat et le présenter à un jury. Ce concours de cuisine façon Top Chef a été organisé par le département au collège Louis Cordelet à Parigné- l'Évêque.

60 collégiens de cinq établissements de la Sarthe

Avec des produits locaux, les élèves ont préparé des gâteaux au yaourt bio ou encore des pizzas à la polenta puis ils les ont soumis aux palais d'un jury composé de chefs cuisiniers et collégiens. L'équipe qui a mitonné le gâteau au yaourt comptait quatre graines de cuistots : Aléna, Logan, Baptiste et Julie. Tous ont mis la main à la pâte pour casser les œufs, fouetter la préparation et la répartir équitablement dans les moules.

25 minutes de cuisson à 160°C pour réaliser les gâteaux au yaourt de Baptiste, Aléna, Julie et Logan © Radio France - Marion Aquilina

C'est d'ailleurs cette étape qui inquiètait Baptiste, élève en 6ème A au collège Pierre Belon à Cérans-Foulletourte : "Verser la pâte dans les moules, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas en mettre trop sinon ça déborde." D'autant plus que ces jeunes cuisiniers ont discuté avec des chefs qui les ont mis en garde sur la cuisson des gâteaux. Ainsi Logan redoute-t-il "que les gâteaux finissent trop cramés ou pas assez cuits."

D'autres élèves ont présenté des salades, des plats végétariens comme les courgettes farcies qui ont obtenu le premier prix. Elles avaient été préparées par le collège Bercé de Montval-sur-Loir. La priorité était surtout de réaliser des recettes éco-responsables. C'est ce que précise Karine Limanton, elle est technicienne environnement au département de la Sarthe : "Les recettes ont été élaborées à partir de produits locaux avec une empreinte écologique minimum." L'autre condition non négociable était que les plats devaient aussi être attractifs et réalisables dans la cuisine d'un collège.

La cuisinière Claudine Coubard a aidé les élèves Pierre Belon à Cérans-Foulletourte à préparer les pizzas à la polenta © Radio France - Marion Aquilina

Baptiste, Aléna, Julie et Logan sont prêts à présenter leurs gâteaux au yaourt bio au jury © Radio France - Marion Aquilina