Amboise : 200 gilets jaunes manifestent à cinq jours de la venue d'Emmanuel Macron

200 gilets jaunes ont manifesté ce samedi après-midi dans les rues d'Amboise. La ville doit recevoir la visite d'Emmanuel Macron et du président italien le jeudi 2 mai. Les manifestants entendent mobiliser les habitants contre la venue des deux chefs d'Etats.

Amboise, France

Ils sont fermement opposés à la venue d'Emmanuel Macron et sont descendus dans la rue pour l'affirmer. Les gilets jaunes d'Indre-et-Loire étaient appelés à manifester ce samedi à Amboise, qui doit accueillir le président de la République et son homologue italien jeudi 2 mai, pour célébrer les 500 de la mort de Léonard de Vinci et de la renaissance.

Après un pique nique pour quelques uns d'entre eux sur l'Ile d'Or, ils se sont rassemblés en début d'après midi au niveau de la fontaine de Max Ernst, avant d'entamer une déambulation dans les rues de la ville, ainsi que dans la foire d'Amboise. Au plus fort de la mobilisation, plus de 200 manifestants ont participé à cet acte XXIV.

Les #GiletsJaunes d'Amboise entrent dans la foire, et distribuent des tracts aux exposants pic.twitter.com/DJvxgBpJ5Y — France Bleu Touraine (@FBTouraine) April 27, 2019

Un appel à la "ville morte"

Ils ont distribué des tracts aux commerçants et aux passants pour réclamer qu'Amboise soit "une ville morte le 2 mai". "Amboise est vôtre ! Montrez votre désapprobation !" peut-on lire sur les flyers. Les gilets jaunes invitent les commerçants à baisser le rideau et les riverains à garder les volets clos lors de la venue du président français.

A #Amboise, à quelques jours de la venue d'@EmmanuelMacron, environ 160 #GiletsJaunes rassemblés ce samedi. pic.twitter.com/iBwj0B5nhe — France Bleu Touraine (@FBTouraine) April 27, 2019

Dans le même temps, à Tours, quelques gilets jaunes seulement ont manifesté place Jean Jaurès, aux côtés des militants anti-nucléaire. Une cinquantaine de manifestants ont été recensés par les forces de l'ordre.