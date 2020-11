Amboise : 34 peupliers d'Italie fragiles abattus à partir de lundi

Le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire va procéder à l'abattage de 34 peupliers d'Italie à Amboise sur la RD31 et la RD431. Ces 34 arbres (parmi les 371 peupliers qui composent les alignements au Sud d’Amboise sur la RD 431 et à l’Est sur la RD 31), sont fragiles en raison des sécheresses successives. Le départementa va donc procéder à leur abattage à partir du 30 novembre et jusqu’au 10 décembre. C'est l'association Objectif qui effectuera les travaux d'abattage qui seront effectués entre la Boitardière et la Pagode de Chanteloup. Des perturbations sont à prévoir sur la circulation. Il est envisagé d’engager dans les prochains mois une réflexion commune sur leur renouvellement de ces arbres avec les communes d'Amboise et de Saint Règle, les services de l’Etat et l’Architecte des Bâtiments de France.