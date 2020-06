Amboise : des rues fermés à la circulation en journée à partir du 6 juin

Comme dans la plupart des villes, Amboise tente d'étendre le domaine public aux bars et restaurants pour leur permettre de garder, voire étendre leur terrasse. Dans ce cadre, la circulation va être modifiée dans le centre-ville entre le 6 juin et le 13 septembre, avec des rues totalement fermées.

Pour faciliter le travail des bars et restaurants sur Amboise, pour leur permettre d'augmenter leur terrasse, la ville modifie la circulation sur des artères majeures. Les mesures vont prendre effet à partir du 6 juin. La circulation sera interdite place Michel Debré, rue François 1er, rue Nationale (entre la place Michel Debré et la rue Jean-Jacques Rousseau) et rue de la Concorde (entre la place Michel Debré et le n°60 rue de la Concorde) jusqu'au dimanche 13 septembre de 11h30 à 23h. Le stationnement sera également interdit 24h / 24h place Michel Debré et rue François 1er du 6 juin au 13 septembre.

Du 6 juin au 13 septembre, la rue Nationale sera interdite à la circulation et au stationnement de 10h à 23h sur toute sa longueur, depuis la place Michel Debré jusqu’à la place Saint Denis, y compris les dimanches et les jours fériés

Par ailleurs, la ville tente d'accompagner la réouverture des bars et restaurants. Pour tous ceux qui ne peuvent pas étendre leur terrasse, "le tarif d'occupation du domaine public sera réduit de 50% du 15 juin au 15 septembre".