👏🏻 Je me réjouis de l’accord trouvé entre le Centre Hospitalier Intercommunal(CHIC) #Amboise Château-Rénault et l’ARS qui pérennise le financement du Centre Périnatal de Proximité (CPP) et valide la création d’une unité parents-bébés.#circo3702@ARS_CVDL

🏥🤰🏻👶🏻 pic.twitter.com/p3hgSjHLyc