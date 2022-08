Amboise : le petit train touristique, un classique des vacances

C'est un grand classique de la balade touristique : le petit train. À Amboise, il attend ses passagers devant l'office de tourisme pour un tour de ville d'environ trois quarts d'heure, entre châteaux, belles bâtisses et bords de Loire. "Cela reste le moyen le plus simple de visiter la ville" remarque le conducteur Jamal Bentaibi. "Pour les personnes qui ont du mal à se déplacer, pour les personnes âgées et pour tous ceux qui veulent découvrir l'histoire."

Les clients du petit train d'Amboise sont "surtout des touristes culturels" poursuit Jamal, qui a conduit pendant douze ans le petit train de la ville de Cassis. Entre la côte méditerranéenne et les rives de Loire, à part la clientèle, il n'y a pas grand-chose qui change, assure-t-il. "Je retrouve un peu l'ambiance du bord de mer, les gens en vacances, les commerçants toujours sympas. On n'a pas la mer, mais on a la Loire !"

On voit des choses qu'on n'aurait pas forcément découvertes à pied

La Loire, c'est un peu le clou du spectacle. C'est sur l'île d'Or que le petit train marque son unique long arrêt, pour admirer et photographier la vue sur le château royal. "J'ai bien aimé cet arrêt" confirme Charles, ado canadien venu avec ses parents passer trois jours en Touraine. "Moi j'ai préféré tout ce qui concernait Léonard de Vinci" complète sa mère Catherine. La famille n'en est pas à son premier petit train en France. "On a remarqué, pendant nos voyages, que c'était l'idéal pour découvrir une ville et s'y repérer (...) on voit des choses qu'on n'aurait pas forcément découvertes à pied, car on reste peu de temps."

Jamal, le conducteur, est natif d'Amboise © Radio France - Camille Huppenoire

Dans les wagons du petit train, ça parle anglais, hollandais, italien, espagnol... et français bien sûr. Dont des passagers venus de communes de Touraine. "C'est souvent les gens du coin qui en savent le moins !" s'amuse Estelle, qui connaît bien Amboise mais n'avait jamais pris le petit train jusqu'à ce dimanche où "on a fait le marché, pris un brunch, c'est les vacances, on profite." Avec deux enfants en bas âge, l'activité était toute trouvée. Le petit train, ça ne les fatigue pas... et ça les amuse.

Le petit train, star des photos dans la rue principale d'Amboise © Radio France - Camille Huppenoire

Et ne demandez surtout pas à Jamal si le petit train n'a pas une image ringarde ! Né à Amboise, "revenu aux sources" comme il le dit, le conducteur assure que "même les jeunes s'y mettent ! Ils me disent 'on a fait le petit train à tel endroit, maintenant on le fait ici'... il faut juste prendre le premier." Preuve de la popularité de ce véhicule pas comme les autres : sur le trajet du petit train, les patrons et employés des boutiques et restaurants ne manquent pas de faire un signe à Jamal... et les touristes à pied dégainent le téléphone pour une photo souvenir.