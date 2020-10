[CARTE]. À Amboise, le port du masque obligatoire s'étend à partir de ce lundi

À Amboise, il faudra aussi porter le masque devant les collèges et lycées ainsi que devant la gare routière et la médiathèque, dès ce lundi 5 octobre. Une mesure qui vise principalement les jeunes. Cet arrêté est pris par la préfète d'Indre-et-Loire.

La ville d'Amboise étend largement le périmètre du port du masque obligatoire dès ce lundi 5 octobre. Il faudra désormais sortir couvert devant les établissements scolaires - les deux lycées et les deux collèges - mais aussi devant la médiathèque Aimé-Césaire et la gare routière. Le maire d'Amboise, Thierry Boutard, a été alerté par des parents d'élèves et des professeurs que les jeunes ne respectaient pas forcément les gestes barrières :

Thierry Boutard : "C'est l'endroit dans la ville où il y a le plus fort rassemblement et la plus forte densité." Copier

Pour rappel, le masque était déjà obligatoire sur la place Michel Debré, la rue Nationale et rue Victor Hugo ainsi qu'au pied du Château.

Amboise va également ouvrir un deuxième centre de dépistage ce mardi 6 octobre, à 10h. Il sera situé Place Richelieu. La ville doit encore préciser les détails mais selon le maire, il y aura un créneau le matin pour ceux qui ont des symptômes du Covid-19 et l'après-midi, ce sont les asymptomatiques qui pourront se faire dépister.