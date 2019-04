Amboise : les enfants apprennent la saisonnalité grâce à un marché à leur hauteur

Pendant deux jours, à la foire expo d'Amboise, les enfants ont pu jouer les clients et les vendeurs de fruits et légumes. Un bon moyen pour sensibiliser aux bons comportements alimentaires, et à la saisonnalité.

Les bons réflexes alimentaires, c'est à tout âge ! Et cela rentre encore mieux quand on est jeune. Pendant deux jours, en marge de la foire expo d'Amboise, qui se termine dimanche, les enfants ont pu participer à un marché pas comme les autres : de petits étals, installés à leur hauteur, garnis de fruits et légumes de saison.

Organisé par le syndicat des marchés de Touraine, la ville d'Amboise ainsi qu'en partenariat avec la Macif et le transporteur Estivin, ce marché des enfants avait pour objectif de sensibiliser et d'amener les plus jeunes à adopter les bons comportements. Faire des futurs consommateurs, des consomm'acteurs.

Apprendre les bienfaits de la saisonnalité

"J'ai acheté une pomme, une banane et des radis", décrit en montrant son sac la jeune Clarisse, six ans. "Parce que je les aime bien". Comme Clarisse, les enfants peuvent repartir avec de véritables fruits, achetés avec de faux billets, les Fruitatous. Sur les étals, pas de tomates, de courgettes ou de potirons : place à la saisonnalité. Une valeur importante pour ce papa, qui a emmené son fils de huit ans. "Surtout aujourd'hui, où lorsque l'on va en supermarché et que l'on trouve des fruits de toute les saisons à n'importe quelle période de l'année. C'est bien de les initier à ce genre de choses."

Il faut que le message entre, pour le syndicat des marchés de Touraine. "Les fruits de saison, c'est nettement meilleur !", s'enthousiasme Chantal Boulanger, qui a coordonné ce marché pour enfants. Derrière ces bonnes habitudes, c'est aussi un moyen de s'assurer que les enfants reviendront un jour, en tant que clients. "Si on ne leur explique pas dès maintenant, où est ce que l'on peut acheter et comment.. Là ils s'en souviendront, j'en suis sûre !"