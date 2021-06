Amboise : les touristes allemands pas très confiants avant d'affronter la France à l'Euro de football

Les Bleus dans le grand bain. Ils entament leur Euro de football contre l'Allemagne, ce mardi 15 juin à 21h. Un duel entre deux équipes qui adorent se détester. Si les précédents chocs entre les deux nations ont - quasiment - toujours tourné en faveur des Allemands, en compétition internationale (Séville 1982, Coupe du Monde 2014), la récente victoire tricolore en demie-finale de l'Euro 2016 a quelque peu remis les choses à plat. Au point d'inspirer de la méfiance du côté de la population allemande.

Au camping municipal de l'île d'Or, à Amboise, une demie-douzaine de touristes allemands sont installés pour la semaine. Parmi eux, Klaus et Heidi, bien installés sous le haut-vent de leur camping-car à feuilleter le journal Der Spiegel. "Quand on le lit, on a l'impression qu'on va gagner contre la France, sourit Heidi. Et en Allemagne, nos enfants que nous avons eus hier au téléphone nous disent tous que le pays se voit comme favori. Mais je pense que ça va être dur. On mise sur une victoire 1-0".

Si l'Euro s'était déroulé l'an dernier, nous pouvions être tranquilles car nos Allemands qui jouaient au Bayern ont réalisé le triplé : Coupe d'Allemagne, championnat et Ligue des Champions. Mais là, est-ce qu'ils sont toujours en feu ?

Un optimisme que tempère Kristoff, installé un peu plus loin. "Je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner car je ne sais pas si nous sommes aussi forts qu'on le dit, estime le jeune papa. Je sais que beaucoup de mes amis Allemands qui vivent à Paris ne sont pas confiants du tout car la France a de bons joueurs. Karim Benzema est revenu en plus... Et en Allemagne, on connait bien les joueurs du Bayern Munich, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Kingsley Coman, qui est très rapide et très vif. Si l'Euro s'était déroulé l'an dernier, nous pouvions être tranquilles car nos Allemands qui jouaient au Bayern ont réalisé le triplé : Coupe d'Allemagne, championnat et Ligue des Champions. Mais là, est-ce qu'ils sont toujours en feu ? On verra bien. Moi, je mise sur un match nul."

Une demie-douzaine de touristes allemands sont en vacances au camping de l'île d'Or à Amboise. © Radio France - Adrien Bossard

Iris, elle, voit carrément une victoire française. "Je suis réaliste, les Français sont meilleurs. Il y a une génération de joueurs comme Hummels, Neuer, Müller qui est en fin de cycle en Allemagne, et des jeunes qui arrivent mais ça va prendre du temps." C'est la seule qui sera contente, quoi qu'il arrive car elle vit depuis 10 ans dans l'Est de la France. "Si la France gagne, je suis contente, si l'Allemagne gagne, je suis contente aussi. Je suis diplomate, rigole-t-elle. Je crierai pour les deux équipes."

Mais Iris et son mari ne savent comment donner dans la voix car il n'y a pas de télé dans la caravane. Son voisin d'emplacement, un Français, en a une. Et il est prêt à les accueillir. "Seulement s'ils amènent de la bière allemande (rires) !" Pas de soucis, elle est au frais.